Razzia bei Jimi Blue! Yeliz Koc klärt auf

Seit über einer Woche harrt Ochsenknecht nach der Festnahme am Hamburger Flughafen schon in einer Zelle der Hamburger Untersuchungshaftanstalt aus.

Die "Löwin" springt erneut zur Seite: Auf Instagram postete Yeliz Koc (31), dass das Management von Jimi Blue Ochsenknecht (33) hinter den Posts steckt. © Bildmontage: Instagram/Yelizkoc

"Für alle, die es nicht verstanden haben, Jimis Management führt seinen Account. So wie meine Schwester meinen, in den Zeiten, wo ich kein Handy habe", postete die 31-Jährige am Donnerstag in ihrer Instagram-Story.

Ob sich der Post an die Justizbeamten oder die Medien richtet, ließ das Reality-TV-Sternchen offen.

Die Justizbehörde selbst ließ Anfragen zu der Razzia unterdessen unbeantwortet. "Wir können uns nicht zu einzelnen Gefangenen äußern", sagte ein Sprecher auf TAG24-Nachfrage.

Sofern eine Durchsuchung tatsächlich stattgefunden hat, ist es nicht zwangsläufig auf den Post zurückzuführen. Solche Haftraumdurchsuchungen seien Routine.

Was genau auf Häftlinge der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zukommt, wenn bei einer Durchsuchung ein Handy auftaucht, ist übrigens nicht klar. Das entscheide die Anstalt je nach Einzelfall, so der Sprecher. Abgenommen wird der heiße Draht nach draußen in jedem Fall.