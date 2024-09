Ex-"Let's Dance"-Star im Freizeitpark: Für welche Show er jetzt auf der Bühne steht

Rust - Ein ganz besonderer Künstler gibt sich in Rust die Ehre! Mit Schauspieler Bela Klentze (36) wartet eine große und aufregende Show auf den Europa-Park. Der Stargast, der sich unter anderem bei "Let's Dance" und "Alles was zählt" einen Namen machte, hat nämlich so einiges an interessanten Plänen im Gepäck.