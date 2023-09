"Wollte nicht mehr leben": Ex-Mitarbeiter über "toxisches Arbeiten" mit beliebtem Talkshow-Host

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ein ansteckendes Lachen, gute Laune und immer einen frechen Spruch auf den Lippen. So kennen und lieben die Menschen den US-amerikanischen Talkshow-Host Jimmy Fallon (48). Doch ist vielleicht alles gar nicht so, wie es scheint?

So kennen ihn die meisten: Jimmy Fallon (48) mit einem breiten Grinsen im Gesicht. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am Donnerstag veröffentlichte der "Rolling Stone" einen Artikel, in dem sich vierzehn ehemalige und zwei derzeitige Mitarbeiter der beliebten "Tonight Show" zu den Arbeitsbedingungen mit Fallon geäußert haben. Und diese Anschuldigungen haben es in sich.

So habe der 48-jährige extreme Stimmungsschwankungen, sei unberechenbar und würde ein toxisches Verhalten an den Tag legen.

"Wenn Jimmy schlechte Laune hat, ist der Tag für alle verdorben", so ein ehemaliges Crewmitglied.

"Die Leute machten im Büro keine Witze, standen nicht herum und unterhielten sich nicht miteinander. Es war eher so, dass man sich auf das konzentrieren musste, was man zu tun hatte, denn Jimmy hat schlechte Laune, und wenn er das sieht, könnte er ausrasten."

Einige Arbeiter gaben sogar an, aufgrund des Moderators und anderer Vorgesetzter mentale Probleme zu haben. Ein Ex-Mitarbeiter gab an, seine erste Panikattacke am Set erlebt zu haben. Ein anderer: "Psychisch war ich am tiefsten Punkt meines Lebens. Ich wollte nicht mehr leben."

Auch würde Fallon viel trinken, heißt es in einer weiteren Anschuldigung. Am schlimmsten seien Tage, an denen er verkatert bei der Arbeit erscheine. Dann heiße es "Augenkontakt zu vermeiden und keinen weiteren Fehler machen".