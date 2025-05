"NDR Talk Show" lädt Jennifer Weist wieder aus: Gründe bringen die Sängerin zur Weißglut

Berlin - Jennifer Weist (38) ist auf der Zinne! Die frühere Frontfrau der Rock-Band Jennifer Rostock ist unter die Buchautoren gegangen. In der " NDR Talk Show " wollte sie "Nackt - Mein Leben zwischen den Zeilen" vorstellen, das in wenigen Tagen erscheint. Doch aus dem Auftritt wurde nichts: Der Sender lud sie kurzfristig wieder aus.

Besonders regte sich die von der Insel Usedom stammende Künstlerin über die Begründung des öffentlich-rechtlichen Senders auf. Dort heißt es: "Nach dem Lesen des noch unveröffentlichten Buches hat die Redaktion festgestellt, dass die vielen sehr persönlichen und schweren Themen in dem vorgesehenen Zeitrahmen von circa 15 Minuten nicht angemessen behandelt werden können."

Bereits im vergangenen Jahr sei ein Redakteur auf sie zugekommen, in diesem Jahr erfolgte dann die offizielle Einladung - nur um vergangene Woche laut Weist wieder eine Absage zu bekommen. Den Rückzieher beschrieb sie als "absoluten Kack-Move".

"Sie wollten unbedingt die Ersten sein, die über mein Buch berichten, und haben sich sogar die Exklusivrechte gesichert", erklärte die Musikerin, wonach sie in keiner anderen Sendung für ihr Buch werben dürfe. "Nicht vor der Ausstrahlung und auch lange nach der 'NDR Talk Show' nicht."

In mehreren Videos auf Instagram machte Weist, die aktuell als "Yaenniver" solo unterwegs ist, ihrem Ärger Luft.

Weist gewann 2023 die 9. Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer". © Rolf Vennenbernd/dpa

In "Nackt - Mein Leben zwischen den Zeilen" erzählt die einst als Rampensau bekannte Sängerin von ihrer Kindheit in Mecklenburg-Vorpommern, ihren Erfahrungen mit rechtsextremen Ideologien, sexualisierter Gewalt, Misogynie und Machtmissbrauch in der Musikbranche.

Mittlerweile reagierte der NDR auf die schweren Vorwürfe und schrieb ihr auf Instagram: "So eine kurze Absage ist sehr ärgerlich und das tut der Redaktion leid. Wir behandeln im NDR alle Themen, suchen aber immer auch nach dem besten Format für die Inhalte und Gäste, um angemessen zu berichten."



Weiter ist dort zu lesen: "Das Setting und der Gästemix wurden für die wichtigen Themen als unangemessen empfunden." In der am Freitag ausgestrahlten Ausgabe war unter anderem Musiker Jan Delay (48) zu Gast, der über seine Sneaker sprach.

Als Alternative habe der Sender Weist angeboten, in das sehr reichweitenstarke Schwesternformat "deep und deutlich" zu kommen. Das habe aber in der Kürze der Zeit nicht geklappt.



Für die Autorin ein Schlag ins Gesicht. Das sei eine "Frechheit" und kein angemessener Ersatz. Zudem erwarte sie, dass die "NDR Talk Show" Verantwortung übernehme und sich aufrichtig entschuldige. "Danke für nichts, lieber NDR", schloss sie ihren letzten Videobeitrag.