Vor ihrem Tod: Kessler-Zwillinge schickten letztes Paket – früher aber knallharte Abschiedsbriefe

München - Ein letzter Gruß der Kessler-Zwillinge : Ellen und Alice (†89) starben am Montag gemeinsam in ihrem Anwesen in Grünwald. Doch vor ihrem Ableben versendeten sie noch ein Paket. Schon Jahre zuvor räumten sie mit alten Freundinnen auf.

Kurz vor ihrem Tod verschickten Ellen (r.) und Alice Kessler (†89) ein letztes Paket. © Lennart Preiss/dpa

Am 17. November entschieden sich die Tänzerinnen für den Tod, ließen sich dabei in München von einer Ärztin begleiten. Zwei Tage zuvor erhielt ihre Freundin Carolin Reiber (85) ein Päckchen - nichts ahnend, dass die beiden Frauen zwei Tage später nicht mehr auf der Erde weilen würden.

Im Paket befanden sich "wunderschöne Schmuckstücke", die Reiber "immer an ihnen bewundert hatte, teils mit Jadesteinen", so die 85-Jährige gegenüber der "AZ".

Eigentlich wollten sich die drei Frauen noch einmal treffen, am 13. November auf der Musical-Premiere "Pretty Woman", doch die Zwillinge sagten diese kurzfristig ab.

Es ist nicht das erste Mal, dass Freundinnen einen Abschiedsbrief von Alice und Ellen Kessler erhalten. Schon vor zehn Jahren erzählten die Zwillinge der "AZ", wie sie mit Menschen umgehen, die ihnen zu viel Energie rauben: Sie verabschiedeten sich – ganz bewusst – schriftlich.