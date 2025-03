Tiger Woods lässt Liebesbombe platzen: Golf-Star liebt eine Trump!

Golf-Star Tiger Woods (49) zeigte am Sonntag auf seinem Instagram-Account seine neue Liebe: Vanessa Trump (47). © Screenshot/Instagram/tigerwoods

Und es wäre nicht Tiger-like, würde die Frau an seiner Seite nicht gleich für jede Menge Aufsehen sorgen. Der US-Amerikaner datet keine Geringere als Vanessa Trump (47), die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47).

Die beiden waren von 2005 bis 2018 verheiratet, haben gemeinsam Tochter Kai Madison (17) und Sohn Donald III (16). Tiger ließ die Liebes-Bombe am späten Sonntagabend platzen, als er zwei Bilder mit Vanessa auf seinem Instagram-Profil zeigte und dazu schrieb: "Liebe liegt in der Luft und das Leben ist besser mit Dir an meiner Seite."

Die beiden würden sich freuen, ihre gemeinsame Reise durchs Leben zu starten. Zudem bat Tiger darum, die Privatsphäre all derer zu respektieren, die den beiden am Herzen liegen.

Der Golf-Star hat aus seiner Ehe mit der Schwedin Elin Nordegren (45) Tochter Sam Alexis (17) und Sohn Charlie Axel (16). Die beiden mussten viel durchmachen, als ihr Vater seine Frau gleich mehrfach betrog, die beiden ließen sich 2010 scheiden.