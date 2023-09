Ex-Teamkollege äußert sich zu Gesundheit von "Schumi" und teilt "schrecklichen Gedanken"

Michael Schumacher (54) grüßt seine Fans, nachdem er in der Qualifikation zum Großen Preis von Monaco 2012 die schnellste Zeit gefahren ist. © Jens Büttner/DPA/dpa

Zuletzt meldeten sich immer wieder verschiedene Persönlichkeiten aus Schumachers früherem Königsklassen-Umfeld zum aktuellen Ist-Zustand des gebürtigen Kerpeners zu Wort. Sie allesamt zeichneten dabei allerdings ein düsteres Bild.



So auch jüngst Johnny Herbert (59), der in den 1990er Jahren einst Teamkollege des siebenfachen Titelträgers bei Benetton war. Wie mehrere englische Medien aktuell unter Berufung auf "Grosvenor Sport" berichten, sagte der 59-Jährige: "Es gibt nie Neuigkeiten. Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören."

Dann machte der dreifache Grand-Prix-Sieger aus Großbritannien noch deutlicher, wie schlecht es um den zweifachen Familienvater steht.

"Das ist der schreckliche Gedanke, dass er immer noch nicht in der Lage ist, dem Michael nahe zu sein, an den wir uns alle erinnern. Und das ist sehr traurig", fügte Herbert vielsagend hinzu.

Darüber hinaus bedauert der Brite, dass der Formel 1 mit Michael Schumacher ein großer Experte fehlen würde: "Er wäre unverblümt gewesen. Er war sich immer sehr bewusst, was man tun kann und was nicht. Sein Charakter war immer sehr direkt!"