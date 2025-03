"Schön fies": RTL-Experte Christian Danner äußert sich abfällig über Michael Schumacher

Köln - Insgesamt 307 Rennen bestritt Michael Schumacher (56) in der Formel 1 . Einer, der die Karriere des Rekordchampion lange begleitet hat, ist RTL -Experte Christian Danner (66), der ihn jetzt jedoch scharf attackiert.

In seinen 307 Rennen fuhr der 56-Jährige für Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes und feierte dabei 91 Siege. Erst Lewis Hamilton (40) konnte seinen Rekord brechen.

"Auf der Strecke war Schumacher ab und zu ganz schön fies. Bei seinen Manövern war er ziemlich unfair", behauptet der 66-jährige ehemalige Rennfahrer in einem Interview gegenüber " SpaceportSweden ".

Die Motorsport-Legende (56) gewann mit Ferrari fünf seiner sieben Weltmeistertitel. © Gero Breloer/dpa

Während der Brite jedoch höchst angesehen in der Königsklasse des Motorsports ist, habe es bei Schumacher viele Skeptiker unter den Konkurrenten gegeben.

Zwar sei der Respekt immer da gewesen, doch die waghalsigen und teils respektlosen Manöver seien nicht gut angekommen.

"In dieser Hinsicht war er bei den anderen Fahrern eigentlich gar nicht so beliebt", erklärt Danner und nennt ein Beispiel: "Man muss sich nur anhören, was Mika Häkkinen oder Nick Heidfeld zu sagen haben."

Und tatsächlich hat sich vor allem der 47-jährige Heidfeld in der Vergangenheit schon ähnlich zum Verhalten des Vaters von Mick Schumacher (26) auf der Rennstrecke geäußert.

Trotz aller scharfen Kritik an den siebenfachen Champion ist der RTL-Experte auch immer ein Bewunderer von "Schumi" gewesen. "Ihm beim Fahren zuzusehen, war ein Vergnügen. Weil er das Auto so gut unter Kontrolle hatte und einen so spezifischen Fahrstil besaß", gibt er abschließend preis.