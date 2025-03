Nach Ski-Unglück: Eddie Jordan (†76) wollte "Schumi" treffen - Corinna lehnte ab!

Gland (Schweiz) - Michael Schumacher (56) lebt seit seinem schweren Ski-Unfall zurückgezogen in der Schweiz. Sein kürzlich verstorbener Ex-Teamchef Eddie Jordan (†76) wollte ihn besuchen - und wurde abgewiesen!

Eddie Jordan (†76) hätte Michael Schumacher (56) nach seinem Ski-Unfall gerne nochmal besucht. Jetzt ist der Ex-Formel-1-Teamchef tot. © Oliver Multhaup/dpa

Dass sein Helm dem Formel-1-Rekordchampion im Dezember 2013 das Leben rettete, scheint unbestritten, doch wie es um seinen tatsächlichen Zustand bestellt ist, wissen nur die wenigsten.

Laut RTL-Mann Felix Görner (58) sollen es circa 20 Menschen sein, die den 56-Jährigen regelmäßig besuchen dürfen. Ehefrau Corinna (56) wacht wie eine Löwin über die Privatsphäre ihres Mannes und entscheidet ganz allein, wer Michael sehen darf und wer nicht.

Jordan, der dem Kerpener 1991 beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps als Teamchef den Einstieg in die Königsklasse des Motorsports ermöglichte, erlag vor wenigen Tagen seinem Krebsleiden. Seinen früheren Schützling sah er nach dem Schicksalsschlag in den Alpen nie wieder.

"Ich habe mich in der Anfangszeit bemüht, Michael zu treffen", erklärte der 76-Jährige in einem früheren "Bild"-Interview. Doch keine Chance! "Corinna lehnte ab!" Jordan hatte jedoch stets Verständnis für die Entscheidung, denn: "Zu viele Leute wollten ihn sehen!"