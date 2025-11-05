Ex-Tennisprofi Carina Witthöft auf Wolke sieben: Sohn Nummer zwei ist da!

Hamburg - Herzlichen Glückwunsch! Ex-Tennisprofi Carina Witthöft (30) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die gebürtige Schleswig-Holsteinerin am Mittwoch auf Instagram .

Ex-Tennisprofi Carina Witthöft (30) und ihr Mann Spencer Werner freuen sich über die Geburt ihres zweiten Sohnes. © Fotomontage: Instagram/carina_witthoeft

Mit einigen zuckersüßen Fotos ließen die ehemalige Leistungssportlerin und ihr Mann Spencer Werner die Baby-Bombe platzen. Sohn Charlie Mat erblickte am Dienstag das Licht der Welt, wie Witthöft in der Caption verriet.

Der Kleine macht das Familienglück der 30-Jährigen endgültig perfekt. Stolz dürfte auch Charlie Mats größerer Bruder sein - Casper Carlo bereichert bereits seit dem 18. August 2023 das Leben der Familie.