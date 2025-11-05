Ex-Tennisprofi Carina Witthöft auf Wolke sieben: Sohn Nummer zwei ist da!
Hamburg - Herzlichen Glückwunsch! Ex-Tennisprofi Carina Witthöft (30) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Das verkündete die gebürtige Schleswig-Holsteinerin am Mittwoch auf Instagram.
Mit einigen zuckersüßen Fotos ließen die ehemalige Leistungssportlerin und ihr Mann Spencer Werner die Baby-Bombe platzen. Sohn Charlie Mat erblickte am Dienstag das Licht der Welt, wie Witthöft in der Caption verriet.
Der Kleine macht das Familienglück der 30-Jährigen endgültig perfekt. Stolz dürfte auch Charlie Mats größerer Bruder sein - Casper Carlo bereichert bereits seit dem 18. August 2023 das Leben der Familie.
Carina Witthöft verkündet Geburt ihres zweiten Kindes auf Instagram
Witthöfts Tenniskarriere liegt bereits seit mehr als sechs Jahren auf Eis. Ihr bislang letztes Turnier waren die Australian Open im Januar 2019. Ein geplantes Comeback im Jahr 2020 sagte sie kurzfristig ab.
