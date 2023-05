Ex von Taylor Swift kassiert richtig ab: Joe Alwyn wird noch jahrelang mitverdienen!

Laut eines Insiders kriegt Joe Alwyn (32) jährlich eine fünfstellige Summe für mehrere Songs, die er gemeinsam mit Taylor Swift (33) geschrieben hat. © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Theo Wargo / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie "The Sun" berichtet, wirkte der 32-Jährige unter dem Pseudonym William Bowery an den Hits "Betty" und "Exile" auf ihrem Album "Folklore" im Jahr 2020 mit.

Zudem soll er in der Produktion der beiden Songs "Champagne Problems" und "Coney Island" involviert gewesen sein. Als Co-Autor hat Alwyn auch an Swifts Hit "Sweet Nothing" ihres aktuellen Nummer-1-Albums "Midnights" mitgearbeitet.

"Joe wird mit diesen Songs jahrelang ein Vermögen verdienen", sagt ein Musik-Insider gegenüber der Zeitung. Taylor Swifts Alben hätten sich millionenfach verkauft und seien bei Streaming-Diensten weiterhin sehr beliebt.

"Er wird mit seinen Beiträgen deshalb jedes Jahr leicht eine fünfstellige Summe kriegen", so der Insider weiter.