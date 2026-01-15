"Extrawurst"-Streit wie im echten Leben? Mücke & Knauer warnen vor Meinungskrieg

Berlin - Friedrich Mücke (44) und Anja Knauer (46) sind ab Donnerstag im Film " Extrawurst " zu sehen. Im Interview mit TAG24 sprechen sie über den Umgang mit kontroversen Meinungen sowie über Themen, zu denen sie klar Stellung beziehen.

TAG24 traf Friedrich Mücke (44) und Anja Knauer (46) zum exklusiven Interview. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Diese Lust und das Interesse daran, den anderen zu verstehen oder sogar die eigene Meinung im Zweifel auch noch mal zu hinterfragen, die geht zunehmend verloren", meint Anja Knauer.

Friedrich Mücke glaubt wiederum, dass sich unsere großen Weltbilder gar nicht so stark unterscheiden. Doch durch Social Media und der dazugehörigen Anonymität gehe etwas Entscheidendes verloren: "Ich sehe mein Gegenüber nicht mehr wirklich und er sieht mich auch nicht. Verletzen wird einfacher, Konsequenzen verschwinden", so der 44-Jährige.

Zudem sorge eine unsichere weltpolitische Lage dafür, dass aus kleinen Differenzen etwas Großes und manchmal auch Gefährliches wird.



"Ich glaube, es geht am Ende darum, unterschiedliche Meinungen auch mal stehen zu lassen, auszuhalten, aber gemeinsam. Also, es gibt nicht für alles eine Lösung und eine Wahrheit", erklärt Knauer daraufhin.



Im Film "Extrawurst" sieht der Zuschauer, wie eine harmlose Grill-Abstimmung in einem Tennisclub zu einem hitzigen Streit über Kultur und Religion eskaliert.

Dabei zeigt die Komödie auf satirische Weise, wie aus einem banalen Alltagskonflikt tiefere Vorurteile und Spannungen zwischen unterschiedlichen Gruppen sichtbar werden.