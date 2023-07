Fabian Kahl empört über Kommentare: "Werde immer noch auf meine Frisur und Look reduziert!"

Leipzig - In der beliebten Kult-TV-Show "Bares für Rares" stach Fabian Kahl (31) durch seine besonderen Kenntnisse zu alten Antiquitäten, aber auch seinen außergewöhnlichen Look aus der Masse. Auf Letzteren möchte der TV-Star aber nicht mehr reduziert werden.

Scheinbar ist es das, was meine Persönlichkeit ausgemacht hat", bedauerte Kahl in einer Instagram-Story.

"Ich muss mal was loswerden. Die meisten schreiben sehr positive Kommentare unter meinem Selfie, aber es gibt auch einige Kommentare, die mich stören - weil ich immer wieder auf meine Frisuren, meinen Look und meine Klamotten reduziert werde.

Mittlerweile ist das Erscheinungsbild des Thüringers etwas pragmatischer geworden, nicht zuletzt durch seine mehrwöchige Safari- und Wildlife-Tour in Afrika. Mit seiner aktuellen Frisur schoss der 31-Jährige jüngst ein Selfie, was er auch seinen Followern auf Instagram präsentierte. Nicht alle Kommentare darunter stellten den Afrika-Fan zufrieden.

Verschiedene Haarfarben, abrasierte Seiten, asymmetrische Schnitte: An Frisuren hat Fabian Kahl schon ziemlich viel durch, in den alten Folgen von "Bares für Rares" zeigte sich der Gothic-Fans außerdem mit schwarzem Nagellack oder Szene-typischer Kleidung.

Von lila Haaren zu abrasiert: Frisurentechnisch fiel Fabian Kahl schon immer auf. © Instagram/fabian.kahl_official

Durch solche Kommentare fühlte sich der TV-Star auf sein Äußeres reduziert. "Es gibt bei Fabian Kahl noch mehr, was ihn ausmacht, außer die abrasierten Haare damals, das Make-up, das er getragen hat oder die Kleidung. Ich hoffe, dass ich auch irgendwo Persönlichkeit mit mir bringe und dass die nicht verloren gegangen ist", so Fabian gekränkt.

Die neue Lockenpracht, die er in seinem aktuellen Selfie trägt, habe er sich während seines Aufenthalts in Afrika zugelegt. "Mir gefällt es einfach, und ich hab es im afrikanischen Busch gefühlt. Aber sie werden auch schon wieder länger, weil ich an einem neuen Style arbeite", versprach der Antiquitätenhändler.

Haare dran oder Haare ab - Hauptsache, Fabian lässt seine Fans weiterhin an seinem Leben rund um den Antiquitätenhandel, seine Leidenschaft für Wildtiere und die süßen Momentaufnahmen mit seiner Freundin teilhaben!