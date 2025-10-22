"Bares für Rares"-Händler Fabian Kahl sucht ganz spezielle Kreatur: "Da blitzt ein Poppes raus"

Dass Antiquitätenhändler Fabian Kahl ein Herz für Tiere hat, steht außer Frage.

Von Jan-Gerrit Vahl

Odenwald/Leipzig - Dass Antiquitätenhändler Fabian Kahl (34) ein Herz für Tiere hat, steht außer Frage. Nun machte sich der "Bares für Rares"-Star auf die Suche nach einer ganz speziellen Spezies in einer besonderen Landschaft. Seine Fans nahm er dabei via Instagram mit auf seine Expedition in die hessische Wildnis.

Auf der Suche nach einer ganz speziellen Spezies begab sich der Antiquitätenhändler nach Hessen und sah zunächst nur den "Poppes". © Instagram/Fabian Kahl_official Dafür begab sich der 34-Jährige zum sagenumwobenen Felsenmeer im Odenwald. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Blockhalde, ein Relikt aus der Eiszeit und zugleich eine der wichtigsten geologischen Sehenswürdigkeiten der Bundesrepublik. Mit festem Schuhwerk und stylischer Outdoorhose kraxelte der in Leipzig lebende Kunsthändler über die rutschigen Steine des Felsenmeeres und konnte zunächst nur einen flüchtigen Blick auf das gesuchte Reptil erhaschen. Promis & Stars Sorgen um Katharina Eisenblut: "DSDS"-Star unheilbar krank "Da blitzt schon mal ein Poppes raus", schreibt Kahl zu seinem verwackelten Handyvideo.

Das Felsenmeer im Odenwald gilt als eine der wichtigsten geologischen Sehenswürdigkeiten Deutschlands. (Archivfoto) © Montage/Boris Roessler/dpa/Instagram Fabian.Kahl_official

Lurch des Jahres 2016 und Höhlentier des Jahres 2023