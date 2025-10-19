Annemarie Eilfeld macht Fehlgeburt öffentlich: "Hab mich geschämt und teilweise sogar schuldig gefühlt"

Annemarie Eilfeld (35) sprach auf Instagram über ihre Fehlgeburt. © IMAGO / pictureteam

Aus dem Reel geht hervor, dass die 35-Jährige vor rund zwei Jahren schwanger war und eine Fehlgeburt erlitten hatte. Der berechnete Entbindungstermin sei demnach auf den 15. Mai 2024 gefallen.

Neben dem positiven Schwangerschaftstest und ihrem ersten Sohn Elian (3), der einen "Großer Bruder"-Strampler trägt, werden in dem Video auch Aufnahmen von Annemaries blutigen Beinen und einer Trauerkerze gezeigt.

"Lange habe ich darüber geschwiegen, hab mich geschämt und teilweise sogar schuldig gefühlt", schreibt Annemarie. "Ich dachte, wenn ich es tief in meinem Herzen verstecke, würde der Schmerz irgendwann verblassen. Doch er ist geblieben. Leiser – aber immer noch da."

So würde sich auch noch heute regelmäßig die Frage stellen, wie wohl die Stimme des zweiten gemeinsamen Kindes mit Partner Tim Sandt (34) geklungen hätte, wie sein Blick wohl die Welt gesehen hätte.