Makabre Masche: Fabian Kahl wird von Internet-Kriminellen für tot erklärt

"Es ist der Wahnsinn, was gerade los ist. Ich hab mir nur zwei Videos angesehen und dann Abstand genommen", erklärte er in einem Interview mit "Hallo Deutschland" .

Von wegen tot: Fabian Kahl ist super happy mit Freundin Yvonne, die beiden wollen bald heiraten. © Instagram/fabian.kahl_official

Vor den brisanten und damit eifrig geklickten Clips läuft Werbung, was den Produzenten natürlich ordentlich Geld in die Kasse spült. Schließlich erfreut sich Fabian Kahl samt seiner außergewöhnlichen Outfits seit seinen ersten Auftritten bei "Bares für Rares" größter Beliebtheit bei seinen Fans.

"Wir haben versucht, die Urheber der Videos ausfindig zu machen oder diese blockieren zu lassen. Aber da ist niemand ausfindig zu machen", so Fabian Kahl.

Besonders kurios: Die Nachricht über seinen Tod wurde Fabian am Morgen von seiner Verlobten Yvonne überliefert, die die Videos zuerst entdeckt hatte.

An sterben will der 33-Jährige auf jeden Fall so gar nicht denken: Spätestens in ein bis zwei Jahren wollen die beiden Turteltauben nach über zwei Jahren Beziehung heiraten. Und dabei handelt es sich dieses Mal nicht um Fake News!