Ganz romantisch unter Palmen: "Bares für Rares"-Star Fabian Kahl verrät süßes Geheimnis

Leipzig - Da wird die Preisverleihung fast zur Nebensache: " Bares für Rares "-Star Fabian Kahl (32) hat bei der " Goldenen Henne " am Freitagabend ein zuckersüßes Geständnis gemacht.

Die Hochzeitsglocken sollen bald läuten bei Fabian Kahl (32) und seiner Yvonne. © Fischermedia/Matthias Fischer

Im Interview mit "Bunte" verriet er, dass er seiner Freundin Yvonne schon vor einigen Monaten einen Heiratsantrag gemacht hat – ganz romantisch am Strand unter Palmen, dazu der Sonnenuntergang. Hach...

Das Paar war im Mai zusammen in der Dominikanischen Republik, als Fabian seine Liebste mit der Frage, auf die so viele Frauen warten, überrascht habe.

Noch dazu sei es an ihrem Geburtstag gewesen. "Es war sehr romantisch", erzählte Yvonne "Bunte" freudestrahlend. "Da hat er sich Mühe gegeben."

Und wann und wo wird geheiratet, wurden die beiden gefragt? Die Antwort des 32-Jährigen: "Wir sind nicht so die Planungstypen. Wir lassen das auf uns zukommen und gucken mal, wo es uns hintreibt."

Möglicherweise wird die Hochzeit dann in Afrika stattfinden, erklärte er. Das verliebte Pärchen war erst kürzlich auf Safari durch den Kontinent und hat sich offenbar auch in so manches afrikanische Land verliebt.