Fails und Pannen beim Coachella-Festival: Stars unter Druck?

Musikerin aus Fleisch und Blut: Nelly Furtado (45). © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Während die Bühnen-Performance von Lana Del Rey (38) und Billie Eilish (22) reibungslos vonstattenging, mussten andere Musiker unter dem Flutlicht mit Pannen und Zwischenfällen kämpfen.

Nelly Furtado (45) trat am Samstagabend mit Dom Dolla (32), einem australischen Producer, auf - als sie plötzlich stürzte!

Dabei habe sie sich einen blutenden Daumen zugezogen. Die 45 Jahre Musikerin teilte die schmerzhaften Szenen anschließend bei Instagram.

"Ich habe buchstäblich alles auf der Bühne gelassen ... einschließlich meines Blutes", so die "Say It Right"-Sängerin auf Instagram.