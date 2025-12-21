Familienstreit zwischen den Beckhams: Jetzt folgt der nächste Schritt

USA - Dicke Luft im Hause Beckham: Seit Jahren soll es in der Familie kriseln - nun folgt der nächste drastische Schritt: Brooklyn Beckham (26) entfolgte seinen Eltern sowie seinen Brüdern auf Instagram !

Der Familienstreit soll während der Hochzeit von Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz Beckham (30) begonnen haben. © Vianney Le Caer/Invision/dpa

Doch auch David (50) und Victoria Beckham (51) zogen nach und entfolgten ihrem Sohn.

Bereits im Mai spitzten sich die Gerüchte über den Streit zu, nachdem Brooklyn nicht zum 50. Geburtstag seines Vaters erschienen war - obwohl er eingeladen gewesen sein soll.

Wie People berichtete, soll der Bruch vor rund drei Jahren während der Hochzeit des 26-Jährigen mit Nicola Peltz Beckham (30) stattgefunden haben.

Demnach habe sich die 30-Jährige damals für ein Hochzeitskleid entschieden, das nicht aus der Kollektion der ehemaligen Spice-Girls-Sängerin gestammt habe - anders, als zuvor besprochen worden sei.