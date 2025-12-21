Familienstreit zwischen den Beckhams: Jetzt folgt der nächste Schritt
USA - Dicke Luft im Hause Beckham: Seit Jahren soll es in der Familie kriseln - nun folgt der nächste drastische Schritt: Brooklyn Beckham (26) entfolgte seinen Eltern sowie seinen Brüdern auf Instagram!
Doch auch David (50) und Victoria Beckham (51) zogen nach und entfolgten ihrem Sohn.
Bereits im Mai spitzten sich die Gerüchte über den Streit zu, nachdem Brooklyn nicht zum 50. Geburtstag seines Vaters erschienen war - obwohl er eingeladen gewesen sein soll.
Wie People berichtete, soll der Bruch vor rund drei Jahren während der Hochzeit des 26-Jährigen mit Nicola Peltz Beckham (30) stattgefunden haben.
Demnach habe sich die 30-Jährige damals für ein Hochzeitskleid entschieden, das nicht aus der Kollektion der ehemaligen Spice-Girls-Sängerin gestammt habe - anders, als zuvor besprochen worden sei.
Gibt es noch Hoffnung auf Versöhnung bei den Beckhams?
Doch das war noch nicht alles: Berichten zufolge soll Victoria auf der Hochzeit zudem einen Tanz an sich gerissen haben, der eigentlich für das Brautpaar vorgesehen gewesen sei.
Sänger Marc Anthony (57) habe das Lied dazu damals als Hochzeitsgeschenk live vorgetragen - seitdem gelten die Beckhams als zerstritten.
Bereits vor einigen Monaten bestätigten Insider die Spannungen, auch wenn andere Quellen die Geschichte rund um das Brautkleid dementiert hätten.
Ein Insider erklärte: "Brooklyn fühlt sich hin- und hergerissen. Es ist seine Familie, sein Blut, aber er hatte schon immer eine komplizierte Beziehung zu seinem Vater. Ein großer Teil ihrer Beziehung fühlte sich wie 'Business' an."
Er fügte hinzu, dass er hoffe, die Beziehung zwischen dem 26-Jährigen und seinen Eltern sei nicht für immer zerstört - immerhin lieben sie ihren Sohn.
"Jedes Mal, wenn sie endlich einen glücklichen Moment haben, bricht wieder alles auseinander. Sie haben versucht, Frieden zu schließen", erklärte die Quelle.
Der Insider erklärte weiter, David und Victoria seien einfach verletzt und enttäuscht, dass er inzwischen keine Rolle mehr im Familienleben spiele.
Titelfoto: Montage: Vianney Le Caer/Invision/dpa, Ian West/PA Wire/dpa