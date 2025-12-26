Fan-Kritik statt großer Lacher: Macht sich Aleks Petrovic mit diesem Foto-Scherz lächerlich?
Dubai/Köln - Als hätte sich Aleks Petrovic (34) in diesem Jahr nicht schon genügend Eskapaden geleistet, zündet der TV-Macho an Weihnachten die nächste Stufe der Peinlichkeit.
Die Frage "Was hat er sich nur dabei wieder gedacht?" dürfte derzeit einigen Usern aus seiner Community im Kopf herumgeistern.
In Anspielung auf ein Weihnachtsfoto mit seiner mutmaßlichen Ex-Freundin Vanessa Nwattu (25) von 2022 zeigt sich Aleks auf Instagram Hand in Hand mit einer unbekannten Blondine vorm Weihnachtsbaum.
Die Provokation darin: Es ist die exakte Nachbildung des bereits seit drei Jahren existierenden Fotos, nur mit einer anderen Frau und mit KI erstellt. "Das erste Bild wurde mit KI generiert & dient lediglich zur humorvollen Unterhaltung! Das zweite Bild ist aus dem Jahr 2022", textet der Auswanderer.
Trotz der umstrittenen Foto-Provokation sei ihm besonders wichtig zu erwähnen, dass die Fotos keinerlei Aussagekraft hinsichtlich des Ausgangs der aktuellen Staffel von "Temptation Island VIP" hätten.
Deutlich tiefer unterhalb der Gürtellinie schlägt allerdings erst sein nachfolgender Kommentar.
Heftige Reaktionen auf Geschmacklos-Foto
Ähnelt das durch KI erstellte und beinahe täuschend echte Foto auch stark dem Vorgänger von vor drei Jahren, wolle Aleks Petrovic damit niemanden verletzen. "Keines der beiden Bilder soll irgendjemanden demütigen, 'auslachen', enttäuschen oder verletzten", schwadroniert der "maskuline Mann".
Lediglich für gute Laune und ein Lächeln im Gesicht wolle er mit den Fotos sorgen. Für seine Fans ist der jüngste Beitrag aber nur ein weiterer peinlicher Fehltritt im laufenden Kalenderjahr.
Statt Witz und Charme kreiden der "Sommerhaus"-Heulsuse viele User eine falsche Selbstwahrnehmung an, stellen sich demonstrativ auf die Seite von Vanessa.
Für den 34-Jährigen stehe derweil etwas ganz anderes im Vordergrund: die Liebe an Weihnachten.
"Möge dieses Fest dein Herz mit Wärme & HUMOR füllen, deine Seele beruhigen und dich daran erinnern, was wirklich zählt: Liebe, Nähe, Dankbarkeit und echte Verbundenheit! Weit weg von Hass, Neid, Negativität, Oberflächlichkeiten, zurück zu einem selbst."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Aleks Petrovic