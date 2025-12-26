Fan-Kritik statt großer Lacher: Macht sich Aleks Petrovic mit diesem Foto-Scherz lächerlich?

Dubai/Köln - Als hätte sich Aleks Petrovic (34) in diesem Jahr nicht schon genügend Eskapaden geleistet, zündet der TV-Macho an Weihnachten die nächste Stufe der Peinlichkeit.

Mit diesem Foto geistert Aleks Petrovic aktuell durchs Netz. Das entscheidende Detail: Es ist mit KI erstellt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Aleks Petrovic

Die Frage "Was hat er sich nur dabei wieder gedacht?" dürfte derzeit einigen Usern aus seiner Community im Kopf herumgeistern.

In Anspielung auf ein Weihnachtsfoto mit seiner mutmaßlichen Ex-Freundin Vanessa Nwattu (25) von 2022 zeigt sich Aleks auf Instagram Hand in Hand mit einer unbekannten Blondine vorm Weihnachtsbaum.

Die Provokation darin: Es ist die exakte Nachbildung des bereits seit drei Jahren existierenden Fotos, nur mit einer anderen Frau und mit KI erstellt. "Das erste Bild wurde mit KI generiert & dient lediglich zur humorvollen Unterhaltung! Das zweite Bild ist aus dem Jahr 2022", textet der Auswanderer.



Trotz der umstrittenen Foto-Provokation sei ihm besonders wichtig zu erwähnen, dass die Fotos keinerlei Aussagekraft hinsichtlich des Ausgangs der aktuellen Staffel von "Temptation Island VIP" hätten.

Deutlich tiefer unterhalb der Gürtellinie schlägt allerdings erst sein nachfolgender Kommentar.