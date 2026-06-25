Fans bangen um Musiklegende: Lionel Richie muss Auftaktkonzert seiner Tour abbrechen

Minnesota (USA) - Nach seinem Auftritt im US-amerikanischen Minnesota sind Fans in Sorge um Lionel Richie (77). Der Sänger musste sein Konzert plötzlich abbrechen.

Sänger Lionel Richie (77) konnte sein Konzert in Minnesota nach einer Unterbrechung nicht fortsetzen. © Valentin Flauraud/KEYSTONE/dpa

Es war das erste Konzert seiner Nordamerika-Tour mit Earth, Wind & Fire. Doch dieses kam am Mittwochabend zu einem abrupten Ende, als der 77-Jährige wegen gesundheitlicher Beschwerden plötzlich von der Bühne musste.

Die Musiklegende gab in der Grand Casino Arena in St. Paul in Minnesota gerade seinen Hit "Dancing on the Ceiling" zum Besten, als es ihm immer schlechter zu gehen schien.

Laut "PageSix" musste sich Richie während des Songs immer wieder kurz hinsetzen. "Wenn dir schwindelig wird, setz dich hin", mahnte er in Richtung seiner Fans. Der Sänger schien sich zu sammeln und setzte den Auftritt fort.

Doch als er darauf "Three Times a Lady" am Piano performte, verschlechterte sich Richies Zustand dermaßen, dass er unterbrechen und die Bühne verlassen musste.