"Unser liebstes Geheimnis": Lisa Mantler plappert Baby-News aus
Stuttgart - Influencerin Lisa Mantler (24) verrät ihr liebstes Geheimnis. Sie wird zum zweiten Mal Mutter.
"Our fav little secret this year" (Deutsch: unser liebstes kleines Geheimnis dieses Jahr), schreibt Lisa zu ihrem Instagram-Post.
Ein Bild zeigt Papa Jonas und Mama Lisa, die ihren Sohn an den Händen halten und auf das Meer blicken. Lisa blickt zu ihm herunter und lacht ihn an.
Erst auf den zweiten Blick sieht man den Babybauch durch das zweiteilige Outfit aus Off-shoulder-Bluse und Rock mit kleinem Muster hervorblitzen.
Aus der dreiköpfigen Familie wird eine vierköpfige. Was für tolle News!
Derzeit reist die Family mit einem Wohnwagen durch die USA.
Lisa wurde mit Zwillingsschwester Lena bekannt
Lisa wurde mit TikTok-Videos (14 Millionen Follower) gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena berühmt. Aufgewachsen sind die beiden in der Nähe von Stuttgart. Zuletzt wohnte sie gemeinsam mit ihrer Familie in Berlin. Ob Baby Nummer zwei auch dort zur Welt kommen wird, ist nicht bekannt.
2023 trennten sich die Schwestern beruflich. Lena Mantler übernahm den Instagram-Account (20 Millionen Fans) und Lisa ging eigene Wege.
In ihrer Instagram-Story bedankt sich Lisa für die Glückwünsche zu ihrem Geburtstag, schreibt: "Das ist mein absolutes Lieblingsgeschenk" und postet das Foto mit ihrem Babybauch.
Im März 2024 hat die Influencerin ihren langjährigen Freund Musiker Jonas Jay geheiratet. Ein Jahr später kam ihr erstes Kind im November 2025 auf die Welt.
Wie der kleine Junge heißt, haben die Eltern nicht verraten. Auch der Geburtstermin für Baby Nummer bleibt geheim. Der größere Babybauch lässt allerdings erahnen, dass das Kind nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Ein weiteres Geheimnis der Eltern ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.
In den Kommentaren beglückwünschen Fans die junge Familie. Auch Schwester Lena schickt Smileys mit Herzen in den Augen.
Titelfoto: Screenshot: instagram.com/lisa