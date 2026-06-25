25.06.2026 11:30 "Unser liebstes Geheimnis": Lisa Mantler plappert Baby-News aus

Influencerin Lisa Mantler wird zum zweiten Mal Mutter.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Influencerin Lisa Mantler (24) verrät ihr liebstes Geheimnis. Sie wird zum zweiten Mal Mutter.

Lisa Mantler (24) freut sich auf ihr zweites Kind und teilt ihr Glück nun mit ihren Followern. © Screenshot: instagram.com/lisa "Our fav little secret this year" (Deutsch: unser liebstes kleines Geheimnis dieses Jahr), schreibt Lisa zu ihrem Instagram-Post. Ein Bild zeigt Papa Jonas und Mama Lisa, die ihren Sohn an den Händen halten und auf das Meer blicken. Lisa blickt zu ihm herunter und lacht ihn an. Erst auf den zweiten Blick sieht man den Babybauch durch das zweiteilige Outfit aus Off-shoulder-Bluse und Rock mit kleinem Muster hervorblitzen. Promis & Stars "Küss mich": Ramon Roselly macht Lust aufs neue Album Aus der dreiköpfigen Familie wird eine vierköpfige. Was für tolle News! Derzeit reist die Family mit einem Wohnwagen durch die USA.

Lisa wurde mit Zwillingsschwester Lena bekannt