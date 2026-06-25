So harmonisch kann Trennung sein: Caroline Beil überrascht mit Botschaft an ihren Ex

Berlin - Während viele Ex-Paare nach der Trennung getrennte Wege gehen, scheint das bei Caroline Beil (59) und Jerry Marwig (58) anders zu sein. Mit emotionalen Worten auf Instagram sorgt die Moderatorin jetzt für Aufsehen.

Caroline Beil (59) zeigt: Manchmal läuft es als Freunde einfach besser als in einer Ehe. © Felix Hörhager/dpa

"Alles Gute zum Geburtstag an meinen Lieblings-Exmann und besten Freund Jerry", schreibt die 59-Jährige zu einem gemeinsamen Bild in ihrer Story.

Mit ihren Worten zeigt sie, dass eine Trennung nicht zwangsläufig in einem Rosenkrieg enden muss. Aus mancher Ehe entsteht nach dem Aus die Freundschaft fürs Leben. Eine erneute Beziehung würden die beiden jedoch nicht eingehen.

Gegenüber GALA erklärte sie vor einiger Zeit: "Eine Trennung ist nicht immer was Schlechtes, sondern kann auch was Schönes sein - zumindest dann, wenn man feststellt, dass es als Freunde viel besser funktioniert." Der 58-jährige Produzent sei seit vielen Jahren ihr bester Freund.

Dass zwischen Caroline und Jerry bis heute eine enge Verbindung besteht, sei beiden schon früh nach der Trennung klar geworden. Die Ehe der beiden hielt nur von 1995 bis 1996.