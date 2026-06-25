Romantik ade: Diego Pooth teilt überraschende Urlaubspläne mit Freundin Louisa
Palma de Mallorca (Spanien) - Diego Pooth (22) hat verraten, wo er den Sommerurlaub mit seiner Freundin verbringen wird. Wer dabei an Romantik und eine Stelzenvilla auf den Malediven denkt, wird sich wundern.
Wie der Promi-Spross im "Bunte"-Interview erklärte, zieht es ihn und Louise Büscher (23) als Teil einer zwölfköpfigen Freundesgruppe auf die Baleareninsel Mallorca. Diego und das Model kennen sich bereits seit ihrer Jugend und sind seit zwei Jahren ein Paar.
Ein paar Tage in Abgeschiedenheit strebt der Tross allerdings nicht an. Es geht an den Ballermann. "Ich glaube, wenn man auf Mallorca ist, muss man an den Ballermann - sonst war man nicht auf Mallorca. Also das gehört schon zusammen", sinniert der 22-Jährige.
Seinen sonst so stilvollen Look wird der "Let's Dance"-Gewinner von 2025 dafür wohl an der Garderobe abgeben - oder einfach gleich ganz in Deutschland lassen. Er sagt: "Man kann da ja nicht mit Leinenhose und Leinen-Sakko ankommen. Da wird man ja doof angeguckt."
Für die kleine Auszeit vom Alltag schlüpft der älteste Sohn von Werbeikone Verona Pooth (58) und ihrem Ehemann Franjo (56) also auch gerne mal in Adiletten und Bierkönig-Shirt. Diego plant nämlich das volle Malle-Programm: Schlager, Schinkenstraße, Sangria.
Diego Pooth plant keinen Alkoholabsturz im Ballermann-Urlaub
Doch wie gut kennt der Kölner eigentlich die Hits? "Ich kenne die Klassiker, mehr aber auch nicht", gibt Diego offen zu. "Aber das ist einer der Orte, an denen man gar nicht textsicher sein muss. Wenn man einfach irgendwas brüllt, dann wird's schon."
Sich die Lichter ausknipsen möchte er aber nicht: "Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen zusammenreißen kann und nicht zu viel trinke", so Pooth weiter. "Aber das mache ich sowieso nicht, daher mache ich mir darüber keine Sorgen."
Nach seinem Abschluss an einer Elite-Sport-Akademie in den USA studiert Veronas Sohn derzeit Produktmanagement in Berlin. Trotz seines RTL-Erfolges will der 22-Jährige sein Studium zunächst abschließen und parallel dazu sein Start-up für Nahrungsergänzungsmittel weiter ausbauen.
Neben seiner akademischen Ausbildung ist Diego auch als Model tätig. Im Februar 2024 lief er etwa für Philipp Plein bei der Mailänder Fashion Week. Seine Freundin Louisa ließ einst Heidi Klum (53) beim "Germany's Next Topmodel"-Casting hängen.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa