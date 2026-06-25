Romantik ade: Diego Pooth teilt überraschende Urlaubspläne mit Freundin Louisa

Palma de Mallorca (Spanien) - Diego Pooth (22) hat verraten, wo er den Sommerurlaub mit seiner Freundin verbringen wird. Wer dabei an Romantik und eine Stelzenvilla auf den Malediven denkt, wird sich wundern.

Diego Pooth (22) und Louisa Büscher (23) sind seit rund zwei Jahren offiziell ein Paar. (Archivfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Wie der Promi-Spross im "Bunte"-Interview erklärte, zieht es ihn und Louise Büscher (23) als Teil einer zwölfköpfigen Freundesgruppe auf die Baleareninsel Mallorca. Diego und das Model kennen sich bereits seit ihrer Jugend und sind seit zwei Jahren ein Paar.

Ein paar Tage in Abgeschiedenheit strebt der Tross allerdings nicht an. Es geht an den Ballermann. "Ich glaube, wenn man auf Mallorca ist, muss man an den Ballermann - sonst war man nicht auf Mallorca. Also das gehört schon zusammen", sinniert der 22-Jährige.

Seinen sonst so stilvollen Look wird der "Let's Dance"-Gewinner von 2025 dafür wohl an der Garderobe abgeben - oder einfach gleich ganz in Deutschland lassen. Er sagt: "Man kann da ja nicht mit Leinenhose und Leinen-Sakko ankommen. Da wird man ja doof angeguckt."

Für die kleine Auszeit vom Alltag schlüpft der älteste Sohn von Werbeikone Verona Pooth (58) und ihrem Ehemann Franjo (56) also auch gerne mal in Adiletten und Bierkönig-Shirt. Diego plant nämlich das volle Malle-Programm: Schlager, Schinkenstraße, Sangria.