Fans in Sorge! Till Adam nach schwerer Diagnose erneut im Krankenhaus

Till Adam (34) meldete sich mit zerknirschter Miene aus dem Krankenhaus. Was ist passiert? © Screenshot Instagram/tilladam23 (Bildmontage)

Denn nachdem er mit seiner Freundin Johanna (22) einen Traumurlaub auf Zypern verbracht hatte, meldete sich Till zum Wochenstart schon wieder aus dem Krankenhaus.

Dazu postete er kurze Videosequenzen in seiner Story, die ihn mit einer Kanüle im Arm zeigten. Er fragte seine Fans, ob es ihnen zumindest gut gehe - während er selbst mit zerknirschtem Gesichtsausdruck in die Kamera blickte.

Erst Stunden später meldete sich Till dann noch mal mit persönlichen Worten in seiner Story und klärte auf: "Einmal nur zum Verständnis: Es geht mir doch recht gut." Er bat seine Community darum, sich keine Sorgen um ihn zu machen. Er habe lediglich eine Infusion bekommen.

"Meine Erkrankung ist ja so, dass sich eigentlich die körpereigenen Zellen angreifen und nicht mehr zwischen Gut und Böse [unterscheiden] können", so der einstige "Ex on the Beach"-Kandidat.

Anfang des Jahres hatte er erstmals ganz offen über seine Autoimmunerkrankung mit dem Namen "Colitis ulcerosa" gesprochen: eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung.

Um diese einzudämmen, habe er nun mit einer immunsuppressiven Therapie begonnen. Aktuell bekomme er in einem Rhythmus von acht Wochen ein Mittel verabreicht, das das körpereigene Immunsystem unterdrücke.

"Bewirkt echt Wunder. Es geht mir wirklich gut. Alles wunderbar", beruhigte Till seine Fans zum Schluss noch weiter.