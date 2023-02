Till Adam meldet sich nach Social-Media-Pause zurück: Er ist unheilbar krank!

Kiel - Schon seit Anfang des Jahres ist es verdächtig still um Reality-TV-Star Till Adam (34, " Temptation Island ", " Bauer sucht Frau ") geworden. Fans machten sich bereits Sorgen um den Norddeutschen.

In einer späteren Story wurde er dann aber noch einmal etwas deutlicher...

Was genau den Muskelprotz da aber zu umgehauen hat, darüber sprach Till zuerst nicht. Doch er klärte zumindest auf, dass es ihm inzwischen endlich wieder gut gehe. Er könne sogar wieder ganz normal zum Sport gehen.

Er habe zwischenzeitlich sogar ins Krankenhaus gemusst. Dazu postete er ein Foto, in dem zu sehen ist, wie Till mit einer Kanüle im Arm und einer Maske über Mund und Nase in einem Krankenhausbett liegt. Dazu fällt auf: Der Bademeister scheint zumindest im Gesicht deutlich schmaler geworden.

"Er lebt", kommentierte Till zunächst selbst und bat seine Fans, ihm Fragen in einem Q&A zu stellen. Viele Follower hätten ihn bereits darauf angesprochen, wieso er sich schon so lange nicht mehr persönlich bei seiner Community gemeldet habe. "Da habt Ihr recht, das ist meine erste Story überhaupt im Jahr 2023", bestätigt Till.

Till erklärte: "Leider Gottes ist es keine Krankheit, die nicht komplett wieder verschwindet. Eine Autoimmunerkrankung ist das. Schöne Scheiße, das heißt: unheilbar." Er müsse nun Medikamente nehmen, damit sein Immunsystem richtig arbeiten könne und sich nicht selbst angreife.

Zu den bekannteren Autoimmunerkrankungen gehören etwa Hashimoto, entzündliches Rheuma oder Multiple Sklerose. Welche Variante bei dem einstigen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten diagnostiziert wurde, dazu sagte er nichts.

Doch es scheint so, als wolle er seine Fans in Zukunft wieder regelmäßiger mit in seinen Alltag mitnehmen.