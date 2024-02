Fans in Sorge um Influencerin: "Auf einmal ist alles anders"

Bremen - Die Reit-Influencerin Annchen Augustine (25) scheint aktuell eine schwere Zeit durchzumachen. Doch was ist eigentlich passiert?

Wohl auch deshalb meldete sich die Reiterin rund eine Stunde später dann doch noch einmal mit einer Ergänzung in ihrer Story zu Wort ...

Für sie habe sich mit einem Schlag alles verändert. Zwar wisse sie, dass Veränderungen zum Leben dazugehörten und auch schöne Dinge hervorbringen könnten, doch in ihrem Fall habe die Veränderung nun auch etwas mit Abschied zu tun, so Annchen Augustine geheimnisvoll. Die kryptische Schwarz-Weiß-Nachricht bereitete offenbar vielen Followern große Sorgen.

"Die letzten Tage waren unfassbar kräfteraubend und emotional", schrieb sie da, um sich für die nächsten zwei Tage in ihrer Story abzumelden. Und weiter: "Das Leben nimmt manchmal so merkwürdige und plötzliche Wendungen und schmeißt einen komplett aus der eigenen Bahn."

Am Sonntag meldete sich die Norddeutsche mit beunruhigenden Nachrichten bei ihren rund 441.000 Instagram -Followern.

"Macht Euch keine Sorgen um mich, es wird alles gut werden und die Tage werden wieder heller", schrieb Annchen Augustine dort zu einem Foto, das sie an der Seite ihres Pferdes zeigt. Sie müsse jetzt einfach nach vorne schauen. Schließlich habe jeder Mensch solche Phasen im Leben.

All ihren Fans, die aktuell in einer ähnlichen Situation seien, wünsche sie viel Kraft und Hoffnung. Doch was genau der Grund für ihre nachdenklichen Worte ist, dazu schwieg die Influencerin hartnäckig.

Womit auch immer die 25-Jährige aktuell zu kämpfen hat, ihr Freund Finn Wahlers (23) scheint ihr dabei nach wie vor zur Seite zu stehen. Die beiden machten ihre Liebe vor rund einem Jahr öffentlich.

Erst vor zwei Tagen kommentierte er einen aktuellen Post seiner Liebsten mit drei Herz-Emojis. Und Annchen Augustine antwortete ihm ebenfalls mit drei Herzchen.