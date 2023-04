Fans sind besorgt: Was ist mit "Django"-Star Jamie Foxx los?

Seine Fans machen sich Sorgen: Schauspieler Jamie Foxx (55) wurde am 10. April zuletzt gesehen. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Lawrence wurde am gestrigen Donnerstag mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.

Doch während er von Ehre fabulierte und vor den Kameras über seine Karriere nachdachte, behielt er stets seinen Kumpel Jamie Foxx im Kopf.

Foxx, erfolgreicher Schauspieler und Entertainer sowie zweifacher Papa, liegt derzeit in einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Georgia. Er ist von einem bislang ungeklärten Gesundheitsvorfall betroffen.

Anscheinend hat sich Foxx bei Dreharbeiten verletzt.

In einem Interview mit dem Fernsehsender "Extra" sprach Lawrence über Foxx und dass er auf seine baldige Genesung hoffe.

"Nun, ich höre, dass es ihm besser geht ... Meine Gebete gehen jede Nacht an ihn und ich wünsche ihm nur das Beste", so Lawrence.

"Er ist einer der Besten, den wir in Hollywood haben. Nicht nur einer der besten Entertainer, sondern auch eine gute Person", sagte er im Beisein seiner Kollegen.

Es ist weithin bekannt, dass Jamie Foxx und Martin Lawrence eine enge Freundschaft verbindet.

Lawrence betonte die Bedeutung von Freundschaften und Unterstützung in der Branche. Er sprach auch über seine eigenen Erfahrungen mit Krankheit und Herausforderungen im Leben.

"Es ist so wichtig, in Hollywood gute Menschen um sich zu haben. Man weiß nie, was passieren wird. Ich selbst habe meine eigenen gesundheitlichen Probleme gehabt und ich weiß, wie es ist, wenn man auf Unterstützung angewiesen ist."