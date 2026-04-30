Fans sind entsetzt: Olivia Wilde schockt mit verändertem Aussehen

San Francisco (USA) - "Was ist mit ihrem Gesicht passiert?", fragen sich derzeit die Fans von Olivia Wilde (42). Ihr Auftritt auf einem Filmfestival sorgt für heftige Spekulationen.

Schauspielerin Olivia Wilde (42) sorgt mit ihrem Auftritt auf einem Filmfestival derzeit für heftige Diskussionen. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP / Screenshot/X /

Eigentlich wollte die Schauspielerin auf dem San Francisco Film Festival ihren neuen Streifen "The Invite" promoten. Doch statt über ihren Film redeten viele nur über ihr Äußeres.

Wilde stoppte am roten Teppich für zahlreiche Interviews. Eines davon sorgte im Netz für heiße Diskussionen. Der Grund: Wildes drastisch verändertes Aussehen.

Wie Aufnahmen im Netz zeigen, wirkte die 42-Jährige auf den ersten Blick in ihrem schlichten Look mit weißem Oberteil und schwarzem Rock klassisch-elegant. Ihr deutlich erschlanktes Gesicht ist jedoch, was ihren Fans Sorgen bereitet.

Die Regisseurin schaut während des Interviews mit weit aufgerissenen Augen in die Kamera. Die markant hervortretenden Wangenknochen und Augenringe lassen Wilde zusätzlich erschöpft wirken.