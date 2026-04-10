Fashion Fail bei den Oscars: Oprah Winfrey über die "schlimmste Nacht ihres Lebens"

USA - Wer schön sein will, muss leiden - aber so sehr, dass bleibende Narben entstehen? Oprah Winfrey (72) lernte bei ihrer ersten Oscar-Verleihung eine wichtige Mode-Lektion!

Oprah Winfrey (72) setzt mittlerweile auf bequeme Kleidung. © Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vor wenigen Tagen war die 72-Jährige zu Gast in der "Late Show" von Stephen Colbert (61) und blickte auf ihren Auftritt bei den Academy-Awards 1986 zurück.

Damals trug sie ein weißes, langärmliges Satinkleid. Dazu hatte sie ein kunstvoll besticktes Cape getragen, das laut ihren Aussagen rund 5,5 Kilogramm wog.

"Ich wusste nicht, dass man es vorher anpassen lassen muss, bevor man es anzieht. Als ich mich in den Stuhl setzen wollte, hat es mich regelrecht gewürgt", so Oprah.

Sie erklärte, dass sie am Ende des Abends eine Narbe am Hals gehabt habe. Damals war sie sogar für einen heiß begehrten Oscar nominiert gewesen, doch sie scherzte: "Ich habe Gottes Stimme gehört, die mir sagte: 'Du wirst nicht gewinnen, weil du nicht aus dem Stuhl kommst.' - Ich hätte wirklich nicht aufstehen können!"

Aus dem Fashion Fail zog sie jedoch ihre Lehren: Heute gehe die 72-Jährige nur noch in Outfits auf solche Events, die sie als bequem empfindet.

"Egal, was man tut, man möchte sich wohlfühlen", betonte die Schauspielerin.