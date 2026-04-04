"Fast abgedankt": So geht es Heidi Klums GNTM-Model nach akuter Not-Operation
Köln - Samuel Dohmen (23) meldet sich nach seiner dramatischen Not-OP vor wenigen Tagen erneut bei seinen Fans. Seine Worte verraten, wie ernst es wirklich um ihn stand.
Zuvor hatte der ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidat seiner Community mit einem Schwarz-weiß-Foto aus dem Krankenhaus einen gehörigen Schrecken eingejagt. Sein Darm hatte sich gedreht und für eine "lebensbedrohliche Situation" gesorgt.
Nach dem medizinischen Eingriff gab der Tattoo-Fan jetzt allerdings Entwarnung. "Mir geht's so weit wieder einigermaßen", versicherte Samuel in seiner Instagram-Story. Offen sprach er darin aber auch über seinen kritischen Zustand.
Auf Nachfrage hätten ihm die behandelnden Ärzte ganz ehrlich bestätigt, dass er am Vortag "fast abgedankt" habe. Dass er sich nun wieder "munter" fühle und auf dem Weg der Besserung sei, erfülle ihn mit großer Erleichterung.
Gleichzeitig zeigte sich die TV-Bekanntheit in seiner persönlichen Botschaft aber auch völlig überwältigt von der großen Anteilnahme, die ihm während seiner Zeit in der Klinik und auf der Intensivstation entgegengebracht wurde.
Ex-"GNTM"-Kandidat Samuel Dohmen von Anteilnahme überwältigt
"Also Freunde, ich wollte mich mal für die Tausenden Genesungswünsche und lieben Nachrichten bedanken, das ist echt nicht selbstverständlich", schrieb Samuel in seiner Story.
Zum Ende seiner gesundheitlichen Wasserstandsmeldung hatte der ehemalige Schützling von Model-Mama Heidi Klum (52) dann noch einen eindringlichen Appell für seine Follower parat: "Ich hab' euch alle lieb, passt auf euch auf und bleibt gesund."
Eine Drehung des Darms (Volvulus) ist tatsächlich keine Kleinigkeit, sondern gilt als medizinischer Notfall. Er führt zu einem Darmverschluss und unterbricht die Blutzufuhr, was Gewebeuntergang (Gangrän) verursachen kann.
Symptome sind plötzliche, starke Bauchschmerzen, Erbrechen und ein geblähter Bauch. Eine sofortige Behandlung ist zwingend erforderlich. Samuel hatte kurz nach der OP bereits mitgeteilt, dass er wohl "ohne größere Schäden davongekommen" sei.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/dohmensamuel (Screenshots)