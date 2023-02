Felix Lobrecht erzählt von Kiff-Gelage vor Berlinale: Franziska Giffey "war safe passiv high"

"Alle in dem Bus am Kiffen, Saufen, Rauchen. (...) Dann sind wir alle über den Teppich gelaufen und haben einen unglaublichen Affen gemacht, gesprungen, Fotos gemacht. Das war schon sehr, sehr witzig", schilderte er weiter die Fahrt.

Zahlreiche Interviews habe Lobrecht im Rahmen der Uraufführung des Streifens am Samstag geben müssen, wie er in der aktuellen Ausgabe seines preisgekrönten Podcasts "Gemischtes Hack" berichtete.

Nun kommt die Verfilmung über das knallharte Leben von vier Jungs in der Neuköllner Gropiusstadt in die Kinos. Ein knallharter Stoff. Ebenso knallhart und stoffreich, wie die Anfahrt des Comedians zur diesjährigen Berlinale.

Der Comedian und die Politikerin saßen offenbar zusammen im Kiff-Bus. © Jörg Carstensen/dpa

"Wir haben das Ding komplett an uns gerissen. Dann war auch noch Franziska Giffey, noch Berlins Regierende Bürgermeisterin, da und sie wurde von uns von einem zum nächsten hin- und hergerissen und geschubst", erzählte Lobrecht weiter, der im Berliner Ortsteil Gropiusstadt aufwuchs.

Schmitts Frage, ob die SPD-Politikerin und frühere Bezirksbürgermeisterin von Neukölln vorher auch in dem Bus gesessen habe, bejahte Lobrecht: "Die war safe passiv high, Alter, weil so viel in dem Bus so viel gekifft wurde."

Im Anschluss seien sie dann zehn bis fünfzehn Minuten auf dem Roten Teppich "herumgesprungen und haben Tausende Fotos gemacht".