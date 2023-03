Video aufgetaucht: Hier ist Franziska Giffey mit Felix Lobrecht im Kiffer-Bus unterwegs

Berlin - Voll der Kiff, ey! Eigentlich fährt Franziska Giffey (44, SPD) in einer bonzigen Staatskarosse, für den Weg zur Berlinale teilte sie sich hingegen einen gemieteten Doppeldeckerbus mit Felix Lobrecht (34) und seinem Kiffer-Anhang. Damit war sie ganz nah am Bürger - wie breit dieser auch gewesen sein mag.

Machten zusammen auf der Berlinale den roten Teppich unsicher: Franziska Giffey (44, SPD) und Felix Lobrecht (34). © Jörg Carstensen/dpa

Der Reihe nach: Bei den diesjährigen Filmfestspielen feierte die Verfilmung von Lobrechts Bestseller-Roman "Sonne und Beton" Premiere.

Wie der Comedian in seinem Podcast "Gemischtes Hack" verriet, lud er dafür 70 bis 80 Darsteller des Streifens in den Bus und ließ sie damit zum roten Teppich kutschieren

"Alle in dem Bus am Kiffen, Saufen, Rauchen. [...] Dann sind wir alle über den Teppich gelaufen und haben einen unglaublichen Affen gemacht, gesprungen, Fotos gemacht. Das war schon sehr, sehr witzig", erinnerte sich der gebürtige Nordrhein-Westfale.

So weit, so gewöhnlich. Dann ließ der Wahl-Kreuzberger allerdings die Bombe platzen. Auch Giffey war an Bord und später auch mit ihm auf der Veranstaltung.

"Die war safe passiv high, Alter, weil in dem Bus so viel gekifft wurde", packte der 34-Jährige aus.

Ob sich Lobrecht damit nur einen Scherz erlaubt hatte und sie gar nicht im Bus mitfuhr, war zunächst nicht klar - bis jetzt!