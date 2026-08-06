Felix Lobrecht spricht über Einbruch: "War völlig überfordert"

Berlin - Comedian und Podcaster Felix Lobrecht (37) berichtet in der aktuellen Folge seines Podcasts "Gemischtes Hack" von seiner Überforderung nach einem Einbruch in seiner Wohnung.

In die Berliner Wohnung von Comedian Felix Lobrecht (37) wurde eingebrochen. © Jens Kalaene/dpa

"Ich war so völlig überfordert. Ich kam mir wirklich vor wie in einem Film", beschrieb er die Situation, als er abends seine verwüstete Berliner Wohnung und zahlreiche Polizeikräfte vorfand.

Nach einem Einbruchsversuch in der Vergangenheit hätten Einbrecher dieses Mal Erfolg gehabt. "Das ist ein ganz, ganz komisches, ekliges Gefühl", sagte der 37-Jährige über seine erste Nacht nach dem Einbruch.

Näher als die eigene Wohnung sei einem ja nichts. "Alles fühlt sich so beschmutzt und so eklig an. Fremde Leute so ohne Respekt in deinen Sachen, so ganz ekliges Gefühl."

Die Täter hätten erfolglos versucht, einen Safe aufzuflexen. Allerdings vermisst Lobrecht mehrere Sonnenbrillen und Rucksäcke, die er "auch wirklich gerne" mochte. Nachbarn hätten die Täter beobachtet und gefilmt, schilderte er. Diese sollen sich laut Lobrecht als Bauarbeiter verkleidet haben und über ein Baugerüst in seine Wohnung gekommen sein.