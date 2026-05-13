Felix Lobrecht verrät Jubiläumsplan: "Da trinken wir schon einen Apfelsaft drauf"

Berlin/Hamburg - Der Podcast "Gemischtes Hack" bleibt auf Erfolgskurs. Felix Lobrecht (37) und Thomas "Tommi" Schmitt (46) packten auf dem Digitalfestival OMR in Hamburg über fast neun Jahre Podcast-Geschichte aus.

Felix Lobrecht (37) nennt auch Glück als Erfolgsfaktor. © Jens Kalaene/dpa

"Gemischtes Hack" ist inzwischen der erfolgreichste Podcast Europas und weltweit nur hinter "The Joe Rogan Experience" des US-Moderators Joe Rogan (58) platziert.

Schmitt und Lobrecht sehen hinter dem Erfolg allerdings weder eine ausgefeilte Strategie noch ein besonderes Konzept.

"Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir etwas krass anders machen. Wir waren halt relativ früh am Start und haben ein bisschen Glück gehabt, dass die anderen das damals nicht so gut gemacht haben", sagte Lobrecht auf der Hauptbühne der OMR. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Entscheidend seien stattdessen Verlässlichkeit und Disziplin gewesen. "Als wir damit angefangen haben, haben wir gesagt: 'Okay, wenn wir das machen, dann muss es, egal was passiert, immer mittwochs rauskommen.' Weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass die Leute so ein Ritual haben, auch bei Podcasts", erzählte Schmitt.

Seit dem Start im September 2017 seien nur drei Folgen ausgefallen. "Zweimal wegen Krankheit, einmal wegen Krieg", ergänzte Lobrecht. In diesem Jahr gibt es auch keine Sommerpause.