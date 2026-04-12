Unerwartete Kombi: Felix Lobrecht outet sich als Zuschauer von ARD-Soap
Berlin/Leipzig - Was für Filme und Serien schaut Comedian und Moderator Felix Lobrecht (37) gern? In der neuen Ausgabe seines Podcasts "Gemischtes Hack" empfiehlt er seinem Co-Moderator Tommi Schmitt (37) eine Kult-Serie, die seit Jahrzehnten über die TV-Bildschirme flimmert.
Die beiden Freunde unterhalten sich über Filme und Serien. Tommi Schmitt gesteht dann: "Ich habe letztens überlegt, ob ich mal wieder mit einer deutschen Soap anfange, aber nicht, um mich drüber lustig zu machen. Ich habe überlegt, ob ich mal wieder GZSZ anfange".
Felix Lobrecht grätschte ihm dazwischen: "Ich habe das perfekte Produkt für dich", sagte er und empfahl die Arzt-Soap "In aller Freundschaft".
"Das kann man in der ARD-Mediathek gucken", so Lobrecht. "Da geht’s um die Sachsenklinik in Leipzig und da geht’s um ganz, ganz seichtes, schlecht gespieltes Entertainment."
Ganz nach dem Motto "Kopf aus, bisschen cringen" machte Lobrecht Schmitt die Sendung schmackhaft.
Er erklärte, dass man sich in der Serie nicht unbedingt auskennen müsse, die Folgen für sich funktionieren und es auch einige Cliffhanger gibt.
"Du musst das ja so schreiben, dass Leute schnell reinkommen, auch wenn sie die letzten 30 Jahre nicht gesehen haben. Das ist schwerer, als 'Inception' zu schreiben", stellte Tommi Schmitt dann fest. "Das hat ja auch nicht funktioniert", konterte Lobrecht.
"In aller Freundschaft" läuft seit 1998 wöchentlich in der ARD, mittlerweile in der 29. Staffel. Die Serie, die von der Saxonia Media in Leipzig produziert wird, hat unzählige Preise gewonnen und Millionen Menschen schalten regelmäßig ein - darunter anscheinend auch Felix Lobrecht.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa; MDR/Saxonia Media/Markus Nass