Unerwartete Kombi: Felix Lobrecht outet sich als Zuschauer von ARD-Soap

Berlin/Leipzig - Was für Filme und Serien schaut Comedian und Moderator Felix Lobrecht (37) gern? In der neuen Ausgabe seines Podcasts " Gemischtes Hack " empfiehlt er seinem Co-Moderator Tommi Schmitt (37) eine Kult-Serie, die seit Jahrzehnten über die TV-Bildschirme flimmert.

Felix Lobrecht (37) gilt als einer der erfolgreichsten Stand-Up-Comedians Deutschlands. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Die beiden Freunde unterhalten sich über Filme und Serien. Tommi Schmitt gesteht dann: "Ich habe letztens überlegt, ob ich mal wieder mit einer deutschen Soap anfange, aber nicht, um mich drüber lustig zu machen. Ich habe überlegt, ob ich mal wieder GZSZ anfange".

Felix Lobrecht grätschte ihm dazwischen: "Ich habe das perfekte Produkt für dich", sagte er und empfahl die Arzt-Soap "In aller Freundschaft".

"Das kann man in der ARD-Mediathek gucken", so Lobrecht. "Da geht’s um die Sachsenklinik in Leipzig und da geht’s um ganz, ganz seichtes, schlecht gespieltes Entertainment."

Ganz nach dem Motto "Kopf aus, bisschen cringen" machte Lobrecht Schmitt die Sendung schmackhaft.

Er erklärte, dass man sich in der Serie nicht unbedingt auskennen müsse, die Folgen für sich funktionieren und es auch einige Cliffhanger gibt.