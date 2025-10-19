Felix Neureuther erinnert sich an die letzten Worte seiner Mutter Rosi Mittermaier

München - Im Januar 2023 verstarb die deutsche Ski-Legende Rosi Mittermaier nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Ihr Sohn Felix Neureuther (41) verriet nun die letzten Worte, die "Gold-Rosi" an ihre Familie richtete.

Felix Neureuther (41) verlor vor zweieinhalb Jahren seine Mutter. © Christian Charisius/dpa

"Es ist okay, wenn ich jetzt geh', weil ich weiß, meiner Familie geht's gut", erinnert sich der Ex-Skirennläufer im Gespräch mit Monika Gruber (54) in ihrem Vodcast "Die Gruaberin".

"Sie meinte: 'Ihr seid alle gesund, dann ist es auch in Ordnung.'"

Der Kabarettistin kommen bei diesen Worten die Tränen. "Ich muss jetzt gerade an deine Mama denken", sagt Monika Gruber, während sie mit den Emotionen ringt.

"Deine Mama hat eine unglaubliche Herzlichkeit ausgestrahlt. Sie war einfach so ein Mensch, den hat man einfach mögen müssen."