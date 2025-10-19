 1.054

Felix Neureuther erinnert sich an die letzten Worte seiner Mutter Rosi Mittermaier

Als Felix Neureuther mit Monika Gruber über den Tod seiner Mutter Rosi Mittermaier spricht, fließen bei der Kabarettistin die Tränen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Im Januar 2023 verstarb die deutsche Ski-Legende Rosi Mittermaier nach schwerer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Ihr Sohn Felix Neureuther (41) verriet nun die letzten Worte, die "Gold-Rosi" an ihre Familie richtete.

Felix Neureuther (41) verlor vor zweieinhalb Jahren seine Mutter.
Felix Neureuther (41) verlor vor zweieinhalb Jahren seine Mutter.  © Christian Charisius/dpa

"Es ist okay, wenn ich jetzt geh', weil ich weiß, meiner Familie geht's gut", erinnert sich der Ex-Skirennläufer im Gespräch mit Monika Gruber (54) in ihrem Vodcast "Die Gruaberin".

"Sie meinte: 'Ihr seid alle gesund, dann ist es auch in Ordnung.'"

Der Kabarettistin kommen bei diesen Worten die Tränen. "Ich muss jetzt gerade an deine Mama denken", sagt Monika Gruber, während sie mit den Emotionen ringt.

"Deine Mama hat eine unglaubliche Herzlichkeit ausgestrahlt. Sie war einfach so ein Mensch, den hat man einfach mögen müssen."

Familie steht für Felix Neureuther an erster Stelle

Monika Gruber (54) war von Neureuthers Worten sehr ergriffen.
Monika Gruber (54) war von Neureuthers Worten sehr ergriffen.  © Matthias Balk/dpa
Rosi Mittermaier wurde 72 Jahre alt.
Rosi Mittermaier wurde 72 Jahre alt.  © Angelika Warmuth/dpa

Für Neureuther steht die Familie an erster Stelle: "Egal, in welcher Situation man ist, wenn man ein Umfeld als Familie hat, wo man weiß, dass die für einen da ist: Das ist so eine Stütze."

Rosi Mittermaier gewann bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck zwei Goldmedaillen im Slalom und in der Abfahrt sowie die Silbermedaille im Riesenslalom. Sie war eine der bedeutendsten Sportlerinnen Deutschlands.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

