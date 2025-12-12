Als "Let's Dance"-Star am Grab ihrer toten Katze steht, zeigt sich plötzlich ein unerwarteter Gast

Timmersiek - Zwei Tage ist es her, dass Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" ihre Katze Bubu verloren hat. Kurze Zeit später erklärte die ehemalige " Let's Dance "-Kandidatin, dass sie ihrer Fellnase noch nicht mal richtig "Tschüss" sagen konnte . Doch gibt es nun bereits das nächste Tier im Hause Bendixen?

Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" trauerte am Grab ihrer verstorbenen Katze Bubu, als plötzlich eine andere Katze auftauchte. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike

Am Donnerstagabend meldete sich die 25-Jährige erneut mit einer Geschichte, die unter die Haut geht: "Wir haben ja gestern Bubu bei uns hier im Wald begraben", erklärte die Influencerin, die sogar ein Bild der kleinen Grabstätte samt Kerze und Rose teilte.

Doch was sie dann dort entdeckte, machte sie sprachlos: "Und jetzt sind wir gerade nochmal zum Grab gegangen und auf einmal steht da irgend so eine Nachbarskatze. Die habe ich noch nie gesehen. Die stand einfach bei ihr am Grab", so Bendixen ungläubig

Doch statt draußen in der Natur zu bleiben, entschied sich die Fellnase doch tatsächlich, der Influencerin zu folgen! "Und jetzt ist sie bei uns in der Wohnung und bekommt Bubus letzten Snack. Oh mein Gott, vermisse ich Bubu. Die hat das deutlich entspannter gegessen", erklärte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story, während sie der Nachbarskatze einen Snack füttert.

Die Wohnung von Bendixen wieder verlassen? Das kam für den Vierbeiner erst einmal nicht infrage. "Willst du wieder raus? Oh Gott, was mache ich denn jetzt mit dir. Ich war noch gar nicht bereit für was Neues. Kannst du bitte wieder gehen?", forderte Bendixen das kleine Kerlchen auf.