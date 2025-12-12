Als "Let's Dance"-Star am Grab ihrer toten Katze steht, zeigt sich plötzlich ein unerwarteter Gast
Timmersiek - Zwei Tage ist es her, dass Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (25) alias "Affe auf Bike" ihre Katze Bubu verloren hat. Kurze Zeit später erklärte die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin, dass sie ihrer Fellnase noch nicht mal richtig "Tschüss" sagen konnte. Doch gibt es nun bereits das nächste Tier im Hause Bendixen?
Am Donnerstagabend meldete sich die 25-Jährige erneut mit einer Geschichte, die unter die Haut geht: "Wir haben ja gestern Bubu bei uns hier im Wald begraben", erklärte die Influencerin, die sogar ein Bild der kleinen Grabstätte samt Kerze und Rose teilte.
Doch was sie dann dort entdeckte, machte sie sprachlos: "Und jetzt sind wir gerade nochmal zum Grab gegangen und auf einmal steht da irgend so eine Nachbarskatze. Die habe ich noch nie gesehen. Die stand einfach bei ihr am Grab", so Bendixen ungläubig
Doch statt draußen in der Natur zu bleiben, entschied sich die Fellnase doch tatsächlich, der Influencerin zu folgen! "Und jetzt ist sie bei uns in der Wohnung und bekommt Bubus letzten Snack. Oh mein Gott, vermisse ich Bubu. Die hat das deutlich entspannter gegessen", erklärte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story, während sie der Nachbarskatze einen Snack füttert.
Die Wohnung von Bendixen wieder verlassen? Das kam für den Vierbeiner erst einmal nicht infrage. "Willst du wieder raus? Oh Gott, was mache ich denn jetzt mit dir. Ich war noch gar nicht bereit für was Neues. Kannst du bitte wieder gehen?", forderte Bendixen das kleine Kerlchen auf.
"Affe auf Bike": Nachbarskatze noch immer in ihrer Wohnung
Als die 25-Jährige die Haustür aufmachte und darauf hoffte, dass die Katze wieder verschwindet, kam alles anders. Statt aus der Tür zu flitzen, bewegte sich die Fellnase immer weiter ins Innere der Wohnung, machte es sich auf dem Boden bequem.
"Ich glaube, ihr habt recht", so die Influencerin zu ihren Fans. "So viele von euch haben geschrieben, das ist ein Zeichen: Bubu hat euch die geschickt. Und dann waren wir so 15 Minuten am Grab und die Katze hat einfach da mit uns gewartet. Ich bin gespannt, was das jetzt ist."
Einige Stunden später meldete sich Bendixen erneut bei ihrer Community. Die Katze? Immer noch da. "Wir haben sie dann vorhin rausgepackt und dann hat sie da die ganze Zeit miaut und dann haben so viele von euch geschrieben, dass das ein Zeichen ist, dass wir heilen können", beichtete sie weiter.
"Und dann haben wir sie wieder reingelassen. Und irgendwie haben wir gerade unseren ersten Moment, wo wir wieder lachen", so die Katzen-Freundin abschließend. Ob sich die Fellnase nun dauerhaft in der Wohnung einnistet, wird sich zeigen.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike