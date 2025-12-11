Rührender Abschied: Promi-Manager Midzic beerdigt seine große Liebe Eva!
Berlin - Vier Wochen nach dem Verlust seiner Lebensgefährtin Eva-Maria R. (†47) hat Promi-Manager Alain Midzic (57) sie nun zu Grabe getragen.
Die Beisetzung fand am 10. Dezember in einer Kapelle in der Nähe ihrer Heimatstadt Nürnberg statt.
"Jetzt bist du offiziell weg", schrieb der 57-Jährige in seiner Instagram-Story. Seine Worte machen spürbar, wie groß und schmerzhaft die entstandene Lücke ist.
"In jedem Lächeln unserer kleinen Maus, in ihrer Stimme, in all den Spuren, die du in ihrem Herzen hinterlassen hast, lebst du weiter", so der Manager von Verona Pooth (57) und Sophia Thomalla (36).
Außerdem stellte er Folgendes klar: "Ich passe auf unser Mädchen auf! Gute Reise, Schatz."
Am 4. November starb Eva. Ihr 20-jähriger Sohn entdeckte sie reglos im Whirlpool des Familienhauses. Laut Obduktionsbericht erlitt sie einen Kreislaufkollaps und ertrank.
Alain Midzic gibt Einblick in seine Gefühlswelt
Bereits vor wenigen Tagen gab er in einem Post Einblick in seine Gefühlswelt. "Der Verlust meiner Lebensgefährtin ist immer noch kaum zu fassen - besonders für die Kinder und insbesondere unsere kleine gemeinsame Tochter", so der Berliner.
Trotz des tiefen Schmerzes sei sein Beruf nicht nur seine Passion, sondern auch sein Anker in dieser schlimmen Situation.
"Was mich definiert, ist nicht das, was mir genommen wurde, sondern das, was mir geblieben ist: unsere kleine gemeinsame Tochter und meine Arbeit. Es muss weitergehen und wird es", erklärte er.
Der Manager sei zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls auf einer Geschäftsreise in den USA gewesen. Vor dem Rückflug nach Berlin wollte er seine Frau anrufen, erreichte aber nur ihren Sohn.
"Endlichkeit, die man nicht begreifen will. Ich habe immer noch das Gefühl: Jetzt geht gleich die Tür auf und sie kommt rein", so Midzic. Dennoch bedankte er sich für die zahlreichen Beileidsbekundungen.
