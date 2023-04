Fettes Brot auf Abschiedstour: Dieser Künstler steckt hinter dem beeindruckenden Bühnenbild

Hamburg - Seit dem 5. April befinden sich "Fettes Brot" nun schon auf großer Abschieds-Tour. Nach rund 30 gemeinsamen Jahren verabschieden sich Dokter Renz (Martin Vandreier, 48), König Boris (Boris Lauterbach, 48) und Björn Beton (Björn Warns, 49) von ihren Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für das leibliche Wohl sorgt während der Tour Ole Plogstedt (55, "Die Kochprofis – Einsatz am Herd") "Rote Gourmet Fraktion". Eines der Highlights des Tages für den 49-Jährigen, wie er seinen Fans verrät.

Auf der Bühne selbst steht prominent die "Yasmin". 7,5 Tonnen soll "der Dampfer der guten Laune" angeblich wiegen. Was sich im Inneren des Schiffes befindet? Eine Toilette, scherzt der Rapper in seinem kurzen Clip. Ob man ihm da wohl Glauben schenken sollte? Lieber nicht.

Für die Band setzte dieser offensichtlich den Hamburger Hafen malerisch in Szene. Kein ungewöhnliches Motiv für Durstewitz, dem laut der Galerie " Affenfaust ", die Schwarz-Weiß-Fotografien seines Vaters, der auf einer Werft arbeitete, als Vorlage dienen. "Darüber hinaus geht der Künstler auch selbst am Hafen auf Motivsuche", heißt es auf der Website der Hamburger Galerie.

Björn Beton gewährte den Anhängern jetzt mithilfe eines kurzen Instagram-Clips einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen der Tour und "der 'Yasmin', dem Bühnenschiff bei Fettes Brot", schrieb er zu dem Post. Außerdem beantworte er die nie gestellte Frage: "Was befindet sich im Innern des Dampfers der guten Laune?"

Am 31. August letzten Jahres gaben die drei "Nordisch by Nature"-Herren völlig überraschend ihr Band-Aus bekannt.



Eine kurz darauf angekündigte Abschiedstournee war innerhalb kürzester Zeit nahezu restlos ausverkauft. Immer wieder wurden Shows hochverlegt, um noch mehr Fans die Möglichkeit zum Abschied nehmen zu geben.

Am 5. April feierten sie ihren Tour-Auftakt in Rostock. Im September soll dann endgültig Schluss sein. Mit gleich zwei Konzerten verabschieden sie sich am 1. und 2. von ihren Hamburger Fans.

Tickets für die beiden Shows sind nicht mehr erhältlich.