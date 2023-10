Feuerwerk zum Abschluss! So verabschiedete sich Caren Miosga von den "Tagesthemen"

"Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga (54, r) wurde von ihren Kollegen nach 16 Jahren am Donnerstag verabschiedet. © Jonas Walzberg/dpa

Es war kein gewöhnlicher Abend in der ARD. Bereits in der "Tagesschau" um 20.15 Uhr hatte sich das Team um Sprecher Thorsten Schröder (55) mit einem Beitrag von der 54-Jährigen verabschiedet. Und so ging es schließlich munter weiter.

Vor Sendungsbeginn erntete Miosga weitere lobende Worte von "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke (50): "Ich werde dich vermissen, deine kritischen Interviews, deine klaren Moderationen, vor allem aber auch die verschmitzten." Schon da zeigte sich Miosga gerührt und schickte zum Dank einen Luftkuss.

Anschließend lief alles wie sonst auch. Die Moderatorin begrüßte im pinkfarbenen Hosenanzug die Zuschauer. "Schönen guten Abend, willkommen zu den 'Tagesthemen'."

Souverän wie immer zog sie die Sendung durch. Von Kollege Jens Riewa (60), der den Nachrichtenteil der Sendung sprach, erhielt sie für ihre "unendliche Sympathie und Empathie" eine Snoopy-Figur zum Abschied.