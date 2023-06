Sportschau-Moderatorin Jessy Wellmer übernimmt Tagesthemen von Caren Miosga

Laut Mitteilung seien die Neubesetzungen Teil der umfassenden Programmreform, in der auch die ARD-Gesprächssendungen konzeptuell weiterentwickelt werden sollen.

Für Wellmers springt Lea Wagner (28) bei der "Sportschau" ein, die bereits SWR-Sport- sowie die ARD-Skisprung-Sendungen moderiert und bei der Fußball-WM in Katar für die ARD im Einsatz war, heißt es weiter.

Caren Miosga übernimmt dafür künftig den politischen Talk am Sonntagabend im Ersten von Anne Will, teilte die ARD jetzt mit.

"Ihr Erfolg beim Publikum am Dienstag- und Mittwochabend soll durch mehr Sendetermine unter der Woche weiter gefestigt werden."

Mit dem 33-jährigen Moderator Louis Klamroth solle "Hart aber Fair" zu einem Format werden, "das auch jüngeres Publikum in der ARD Mediathek für die Informationskompetenz der ARD und die politische Debattenkultur in Deutschland gewinnt".

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl (51) freut sich über "drei starke Persönlichkeiten, die für Frauenpower, Erneuerung und vielfältige Perspektiven in der ARD stehen."

Alle Veränderungen bei den Talksendungen würden im Rahmen eines aufeinander abgestimmten Gesamtkonzepts entwickelt.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Eine Neujustierung der politischen Gesprächssendungen ist erforderlich. Sie ist Teil der umfassenden Programmreform, die den digitalen Umbau mit der Stärkung der ARD Mediathek und der gleichzeitigen Profilierung des Ersten zum Ziel hat."

Für jüngere Menschen müsse im Digitalen ein Ort des politischen Diskurses angeboten werden.

"Damit dies gelingt, müssen wir die unterschiedlichen Konzepte der Talks schärfen, auf Meinungsvielfalt achten, eine Themensetzung für alle Bevölkerungsgruppen anbieten, Gesprächsformen und Gästeauswahl voneinander abgrenzen. Die jetzt eingeleitete Neujustierung der Talksendungen gehen wir in den kommenden Jahren in diesem Sinne beherzt an."