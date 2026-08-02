Fiese Attacke auf "Bauer sucht Frau"-Ikonen: Iris Abel schießt zurück

Dötlingen ( Niedersachsen ) - Die einstigen " Bauer sucht Frau "-Teilnehmer Iris (58) und Uwe Abel (56) sind in den sozialen Medien harsch angegangen worden. Der Grund ist ein ganz banaler: ein Gefallen eines Bekannten.

"Bauer sucht Frau"-Ikone Iris Abel (58) hat auf eine fiese Attacke reagiert. © Instagram/iris.abel.official (Screenshot)

Denn der Freund des Kultpaares hatte mit der Hilfe künstlicher Intelligenz einen Beitrag für die beiden erstellt. Dieser war dafür gedacht, den Wohnmobilstellplatz auf ihrem Hof zu bewerben.

Als dieser in einer Facebook-Gruppe geteilt wurde, löste der Beitrag aber unfreundliche Reaktionen aus. Eine Userin bezeichnete Iris und Uwe als "Lachnummer" und warf beiden vor, "stinkend faul" zu sein.

Zudem stänkerte die Benutzerin, dass die Gäste nur wegen ihres Bekanntheitsgrades kommen würden und ihnen "das Geld ins Haus" tragen.

"Wahrscheinlich gibt's da auch bald einen Sender der ihnen den Stellplatz saniert", poltert die Userin weiter.

Doch diese Anfeindungen will die 58-jährige "Bauer sucht Frau"-Ikone nicht auf sich sitzen lassen. Dass manche Gäste den Hof wegen des "allzu ländlichen Flairs" nicht mögen, sei kein Problem.

Auch dass man sie und ihren Mann als "ein bisschen unfreundlich" wahrnehme, sei nicht schlimm, doch bei so einer Aussage von jemandem, der das Paar und sein Leben gar nicht kenne, werde sie "wirklich stinksauer".