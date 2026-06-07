Fiese Attacke: Ex-Bro'Sis-Kollege rechnet mit Giovanni Zarrella ab

Köln - Giovanni Zarrella (48) ist inzwischen ein begehrter Entertainer. Überall scheint er jedoch nicht Begeisterung auszulösen, wie eine Attacke eines Ex-Kumpels jetzt zeigt.

Faiz Mangat (45) hat seinen ehemaligen Bandkollegen Giovanni Zarrella (49, nicht im Bild) scharf attackiert. © IMAGO / nicepix.world

Denn der Schwabe habe "jetzt Gott sei Dank die Karriere, die er für sich in seinem Kopf immer haben wollte", lästert sein ehemaliger Bro'Sis-Bandkollege Faiz Mangat (45) im Podcast "Rebellcomedy"

Und das, obwohl der Ehemann von Jana Ina Zarrella (49) "für keine fünf Cent gut gesungen" habe.

Zwar sei Giovanni für die Musikgruppe wichtige gewesen, da er - wie Kevin von den Backstreet Boys" - die Band zusammengehalten habe, "aber wenn wir jetzt mal über seine Skills damals reden, war es halt so, jeden Vers, den er gemacht hat: 'Wann bist du fertig?'", verdeutlicht der 45-Jährige.

Der Italiener sei aber vor allem durch seine Ausstrahlung ein wichtiger Faktor für die Band gewesen und man habe ihn stärker als charismatischen Performer wahrgenommen.

Innerhalb der Gruppe sei jedem auch bewusst gewesen, dass Giovannis Rolle lediglich gewesen sei "nett auszusehen für die Mädels", wie der heutige Comedian Faiz dem Host Hany Siam (39) bestätigt.