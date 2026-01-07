Film-Ikone Brigitte Bardot bestattet: Ehemann enthüllt Todesursache

Saint-Tropez - Ganz Frankreich stand unter Schock, als Film-Ikone Brigitte Bardot (†91) kurz vor Jahresende starb. In einem Interview enthüllte ihr Ehemann nun die Todesursache.

Der Sarg der Schauspielerin Brigitte Bardot (†91) wird zur Trauerfeier in die Kirche Notre-Dame de l'Assomption in Saint-Tropez getragen. © JACK GUEZ / AFP, Philippe Magoni/AP/dpa

Bardot, die bereits in den 50er-Jahren Weltruhm erlangte, war am 28. Dezember im Alter von 91 Jahren gestorben.

In einem Interview mit der Zeitung Le Parisien sagte ihr Mann Bernard d'Ormale: "Sie hat zwei Operationen überstanden, aber dann ist sie an Krebs gestorben."

Um welche Art von Krebs es sich handelte, verriet Bardots Ehemann nicht. "Sie war bis zum Ende geistig anwesend und am Tierschutz interessiert", sagte d'Ormale mit Blick auf Bardots größtes Anliegen nach dem Ende ihrer Schauspielzeit.

Bardot erreichte mit dem Film "Und immer lockt das Weib" (1956) ihren Durchbruch. Darin spielt sie eine junge Frau, die selbstbewusst ihre sexuellen Bedürfnisse auslebt.

Bis Anfang der 70er-Jahre drehte Bardot etwa 50 Filme. 1973 gab sie ihre Schauspielkarriere auf und widmete ihr Leben fortan bedrohten Tierarten.