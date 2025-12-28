 7.222

Filmschauspielerin Brigitte Bardot ist tot

Traurige Nachrichten zum Jahresende: Filmikone Brigitte Bardot ist mit 91 Jahren gestorben.

Von Karolin Wiltgrupp

Paris - Traurige Nachrichten zum Jahresende: Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Brigitte Bardot starb im Alter von 91 Jahren.
Brigitte Bardot starb im Alter von 91 Jahren.  © Laurent Gillieron/Keystone/epa/dpa

Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP und beruft sich auf ihre Stiftung.

"Mit großer Trauer gibt die Brigitte-Bardot-Stiftung den Tod ihrer Gründerin und Präsidentin, Frau Brigitte Bardot, bekannt. Die weltweit bekannte Schauspielerin und Sängerin hatte sich entschieden, ihre glanzvolle Karriere aufzugeben, um ihr Leben und ihre Energie dem Schutz der Tiere und ihrer Stiftung zu widmen", teilte die Fondation mit.

Bardot war früher Filmschauspielerin, Sängerin und Model. Sie galt insbesondere in den 1950er- und 1960er-Jahren als internationales Sexsymbol.

Romina Palm unter Schock! Model zieht sich beim Skifahren Horror-Verletzung zu
Promis & Stars Romina Palm unter Schock! Model zieht sich beim Skifahren Horror-Verletzung zu

Die Französin, die mit vollständigem Namen Brigitte Anne-Marie Bardot hieß, wurde am 28. September 1934 in Paris geboren. Im Alter von nur 13 Jahren begann sie eine Ausbildung in klassischem Ballett und wurde bereits mit 15 Jahren als Fotomodell entdeckt.

Obwohl ihre Naturhaarfarbe brünett ist, wurde sie zu einer der bekanntesten Blondinen der Mediengeschichte.

Ihre Schauspielkarriere erhielt durch den Regisseur Roger Vadim (†72), der 1952 ihr Ehemann wurde, einen wesentlichen Aufschwung. Nach der Scheidung im Jahr 1957 heiratete Bardot den Schauspieler Jacques Charrier (89), mit dem sie ihren Sohn Nicolas-Jacques Charrier (65) bekam. Er lebt heute mit seiner Familie in Norwegen.

Bardot mit dem Schauspieler Jack Palance (†87) während der Dreharbeiten zu dem Film "Le Mepris" ("Verachtung") in Rom 1963.
Bardot mit dem Schauspieler Jack Palance (†87) während der Dreharbeiten zu dem Film "Le Mepris" ("Verachtung") in Rom 1963.  © Uncredited/AP/dpa
Die Blondine galt in 1950er und 1960er Jahre als Sexsymbol.
Die Blondine galt in 1950er und 1960er Jahre als Sexsymbol.  © Montage: epa Sipa Dalmas/SIPA/dpa, UPI/dpa

Brigitte Bardot war bis zu ihrem Tod Tierschutzaktivistin

Zuletzt kämpfte die 91-Jährige mit gesundheitlichen Problemen, konnte sich schlecht bewegen und war oft mit Krücken unterwegs.
Zuletzt kämpfte die 91-Jährige mit gesundheitlichen Problemen, konnte sich schlecht bewegen und war oft mit Krücken unterwegs.  © Jacques Brinon/AP/dpa

Durch ihre sinnlichen Rollen in den Filmen "Und immer lockt das Weib" (1956), "Die Wahrheit" (1960), "Die Verachtung" (1963) und "Viva Maria!" (1965) wurde Bardot weltberühmt.

Bis zum Ende ihrer Filmkarriere lebte die Medien-Ikone ein Leben in Saus und Braus. Nachdem die Ehe mit dem als Playboy bekannten Industriellen Gunter Sachs (†78) 1969 scheiterte, heiratete Bardot ihren vierten und letzten Ehemann Bernard d'Ormale (84) im Jahr 1992 in Oslo.

Zuletzt lebte Bardot zurückgezogen in Saint-Tropez, wo sie sich verstärkt ihrer Stiftung zum Tierschutz widmete.

Ex-"Tagesschau"-Sprecher massiv bedroht: "Dann werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen"
Promis & Stars Ex-"Tagesschau"-Sprecher massiv bedroht: "Dann werde ich dich dafür zur Rechenschaft ziehen"

Ab 2023 ging es Bardot gesundheitlich zunehmend schlechter. Im Oktober und November musste die Französin mehrmals ins Krankenhaus. Am 28. Dezember soll sie in Saint-Tropez, wo sie zuletzt lebte, gestorben sein.

Titelfoto: Bildmontage: Laurent Gillieron/Keystone/epa/dpa, ---/UPI/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: