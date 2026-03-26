München - Der Filmemacher und Autor Alexander Kluge ist tot. Wie der Suhrkamp-Verlag unter Berufung auf seine Familie mitteilte, starb er am Mittwoch im Alter von 94 Jahren in München.

Alexander Kluge (†94) ist tot. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Kluge galt als einer der vielseitigsten Intellektuellen in Deutschland, war Filmemacher, Schriftsteller, Philosoph und Jurist. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurde er als einer der einflussreichsten Vertreter des Neuen Deutschen Films bekannt.

Als Autor gehörte er zum Kreis der "Gruppe 47", die den Literaturbetrieb in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit prägte, und machte sich vor allem mit Kurzgeschichten einen Namen.

Kluge wurde 1932 in Halberstadt geboren, studierte Jura, Geschichte und Kirchenmusik. Er promovierte und arbeitete zunächst als Rechtsanwalt. 1958 volontierte er bei dem weltberühmten Regisseur Fritz Lang ("Metropolis") und fing bald darauf an, selbst Regie zu führen.

1962 war er einer der Filmemacher, die mit dem "Oberhausener Manifest" ein Kino der Autoren forderten. Kluge inszenierte Filme wie "Abschied von gestern", "Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos" und "In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod".