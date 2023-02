Filmfestival startet: SIE ist das Gesicht der Berlinale

Berlin - Es ist so weit: Am Donnerstag startet die Berlinale. Eröffnet wird eines der weltweit größten Filmfestivals erneut von Hadnet Tesfai (44). Im TAG24-Interview erklärt die Moderatorin, warum sie in diesem Jahr besonders aufgeregt ist und wie es dazu kam, dass sie im Rahmen der Berlinale sogar ihr Schauspiel-Debüt auf der großen Kinoleinwand feiern wird.