Filmlegende geht von uns! Schauspieler Alain Delon ist tot

Der französische Schauspieler Alain Delon ist im Alter von 88 Jahren verstorben. © -/Zuma Press/dpa

Wie seine drei Kinder Alain Fabien (30), Anouchka (33) und Anthony (59) am heutigen Sonntagmorgen in einer gemeinsamen Erklärung der Nachrichtenagentur AFP mitteilten, starb der legendäre französische Filmstar "friedlich in seinem Haus in Douchy" südlich von Paris.

Die Familie bitte "in diesem äußerst schmerzhaften Moment der Trauer", ihre Privatsphäre zu respektieren.

Der Schauspieler war nach mehreren Schlaganfällen schwer krank. Seit Monaten lieferten sich seine drei Kinder einen heftigen Streit darüber, wo und wie ihr Vater behandelt werden soll. Zuletzt wurde Delons rechtliche Betreuung, die bislang vor allem für medizinische Entscheidungen zuständig war, auch auf seine Geldangelegenheiten ausgeweitet.