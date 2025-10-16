Irre! Dieser Mann hat mehr als eine halbe Million Follower - aber kein Handy

Köln - Der deutsche Filmregisseur Werner Herzog (83, "Fitzcarraldo") hat auf Instagram mehr als 550.000 Follower - aber gar kein Smartphone.

Werner Herzog (83) ist einer der wenigen weltbekannten deutschen Regisseure. © Henning Kaiser/dpa

"Technisch macht es mein Sohn. Ich liefere ihm den Inhalt", sagte Herzog der Deutschen Presse-Agentur über seinen viel beachteten Account in dem sozialen Netzwerk. Die Clips schicke er seinem Sohn einfach per Mail.

Auf die Frage, warum er kein Smartphone besitze, sagte Herzog: "Schauen Sie, alles Wichtige erreicht mich trotzdem." Gelegentlich leihe er sich ein Gerät, wenn es notwendig sei - etwa, wenn er irgendwo abgeholt werden müsse.

Herzog ist erst seit einigen Monaten bei Instagram aktiv, hat aber mittlerweile 553.000 Follower eingesammelt. Zu sehen sind auf dem Profil Szenen aus Herzogs Arbeit als Filmemacher, etwa vom roten Teppich oder zu seinem neuen Film "Ghost Elephants" - aber auch recht eigenwillige Einblicke in andere Lebensbereiche.

In einem Clip feiert Herzog mit einer Mariachi-Band. In einem anderen brutzelt er aus nicht genannten Gründen ein Steak vor sich hin.

"Ich glaube, dass es gut ist, dass ich sozusagen technisch mit an der Front der Kommunikation bin", erklärte Herzog über seinen Schritt in die Instagram-Welt. Er beschäftige sich etwa auch sehr intensiv mit Virtual Reality. Auch habe er eine Rolle in einem Animationsfilm übernommen.